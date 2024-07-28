家长看过来！近视矫正方法有哪些？暑假期间，家长应如何引导孩子科学用眼？| 时令节气与健康

暑假期间，家长应如何引导孩子科学用眼？

暑假期间家长要引导孩子养成良好的生活习惯和科学的用眼方法，这是预防近视最重要的手段。

第一，增加户外活动。青少年户外活动平均每天应至少保持3小时。

第二，减少长时间近距离用眼。暑假期间孩子们有作业需要完成，为了预防近视，近距离用眼要遵循“20-20-20”口诀，即每近距离用眼20分钟，就要将视线注视于20英尺也就是6米以外的物体上，至少注视20秒。减少长时间的近距离用眼是防止近视发生的关键。

第三，保持良好采光、照明。不在过强、过暗光线下看书，室内照明40瓦特日光灯应距离桌面1.4米；如果使用手机或平板电脑，应将屏幕亮度适当降低。

第四，保证充足的睡眠和均衡的饮食。充足的睡眠是缓解视觉疲劳的最佳方法，饮食要注意营养均衡，避免高糖饮食。

假性近视是由于孩子长时间近距离用眼导致的睫状肌痉挛所引起的。在儿童青少年进行验光检查前要常规散瞳，散瞳后会解除睫状肌痉挛，假性近视自然就消失了。出现假性近视后，要及时调整生活习惯，减少电子产品的使用，否则长此以往，假性近视也会转变为真性近视。

近视矫正的方法有哪些？效果如何？近视手术有哪些常见的误区？

常见的近视矫正方法，包括佩戴眼镜和进行近视手术。佩戴OK镜后通过压力塑形角膜，减少角膜屈光度，可以做到仅夜晚佩戴就矫正近视。研究显示，OK镜具有防止近视进展的作用，但由于它接触角膜，对于近视防控的长期有效性和安全性仍需进一步验证。儿童使用OK镜前一定要进行充分评估，严格遵循医生的意见。

所有近视患者一旦确诊，即应配镜矫正，并定期验光复查，否则时间一长，不仅会加快近视发展，还会影响儿童的正常视觉发育。

目前近视手术治疗主要包括角膜屈光手术和眼内屈光手术。要注意的是，手术矫正必须在18岁以后进行。青少年眼球发育尚未结束，不宜进行手术。术前要确保近视已不再进展，并进行严格的术前评估。

目前最常见的误区是，很多人认为手术可以治愈近视。严格来说，这些手术应称为“摘镜”手术，其原理是使用手术的手段将眼镜的屈光度施加到眼球上，以匹配近视患者过度生长的眼睛。因此，手术并不能解决近视本身带来的眼球结构变化，对于近视手术后的患者仍需要每年定期散瞳检查眼底，防止出现近视相关的眼底并发症。

文字来源：国家卫生健康委新闻发布会