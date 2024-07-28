锚定现代化 改革再深化丨这个食堂“蛮好的”
聂毅 高蕾 阮帅 吴涛 唐弢
“我天天来！”
“饭菜每天都不重样”
发出感慨的
是81岁的杨欣慈老人
自从听说社区食堂后
她几乎每天都在这里吃饭
杨欣慈正在展示她的账单（7月24日摄）。新华社记者 李贺 摄
“来食堂之前
我每天都要自己做饭
做少了营养不充分
做多了自己又吃不了
现在
我走过来不到400米
每天都能吃到不一样的菜”
杨欣慈说
她吃饭的地方
是位于广州市荔湾区南源街道的
桐乐社区饭堂
上午11点刚过
饭堂已经坐满了老人
老人正在广州桐乐社区饭堂挑选餐品（7月24日摄）。新华社记者 李贺 摄
这里曾是一处临街店面
2023年12月
在南源街道协调下
被改为社区食堂
既作为长者食堂
保障老年人的用餐需求
又可以补充解决一部分
社会用餐需求
老人正在广州桐乐社区饭堂买单（7月24日摄）。新华社记者 李贺 摄
在这里
两荤一素套餐为14元
广州市户口60岁以上老年人
还可申请每餐3元补贴
覃惠芳在广州桐乐社区饭堂用餐（7月24日摄）。新华社记者 阮帅 摄
许多老人都是这里的常客
61岁的覃惠芳就是其中一员
面对记者的提问
她对这所食堂竖起了大拇指
“十多块钱可以吃到
一个汤、一个饭、一个菜、还有鸡腿
我们可以在这里吃得很好
吃得饱饱的！”
目前广州市共建有
长者食堂、社区食堂1417个
覆盖全市街道、村居
“中心城区10至15分钟
外围城区20至25分钟”
的服务网络基本形成
老人正在广州桐乐社区饭堂挑选餐品（7月24日摄）。新华社记者 李贺 摄
老有所养
老有所依
不仅让老人吃得饱
更要让老人吃得健康
是各地推进养老服务事业发展的题中之义
老人正在杭州翠苑一区老年食堂挑选餐品（7月25日摄）。新华社记者 李贺 摄
“蛮好的
蛮有科技感的”
这是70岁的丁丽娟
对杭州翠苑一区老年食堂的印象
作为生活在这里30多年的老住户
丁丽娟见证了老年食堂一步步变迁
“这些年我们的食堂
每个菜都有自己的电子标牌
显示它的营养成分
我们越吃越健康”
丁丽娟笑着说
“我不光自己要看着标牌搭配营养
也要求我老伴和我一样均衡饮食”
这个食堂的“高科技”还不止这些
翠苑一区社区
将老人个人健康档案
与老年食堂数据打通
老人通过人脸识别进入食堂后
大屏幕会针对性推荐菜品
等到结账时智能餐台可以实现
菜品识别、智能结算
老人选餐后将托盘放置结算区
即可自动识别菜品计价并刷脸支付
两位老人正在杭州翠苑一区老年食堂吃饭。（杭州翠苑一区社区供图）
如今杭州市全市老年食堂（助餐点）
增加到近1800家
各地因地制宜探索出
“中央厨房+中心食堂+助餐点”
“物业+助餐”
片区化连锁运营等
多元化、接地气的助餐模式
“我们下一步将养老服务
从老人的生活需求拓展到心理需求
从社区养老服务机构出发
优化养老服务
完善发展养老事业”
翠苑一区社区党委书记项菲菲说
记者采访时
丁丽娟正准备邀请伙伴
周末一起去老年食堂吃饭
杨欣慈正向她的朋友展示
一条条贴心标注菜名的朋友圈
杨欣慈正在展示她的朋友圈（7月24日摄）。新华社记者 李贺 摄
“明天见”
“明天再来”
“我要一直来”
改革成效
化作一句句热切的问候
在小小饭堂里不断回响
……
编辑：陈倩