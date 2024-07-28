精准打击，无声‘核爆’：这项治疗技术直击肝癌

中新网北京7月28日电 一根细长的导管，如同探索者手中的钥匙，轻轻穿越曲折的血管，直达肝脏肿瘤的深处。随着轻轻的一推，几百万到几千万颗钇90树脂微球，被精准地注入到肿瘤的内部。

操作这一切的人叫邵海波，他是中国医科大学附属第一医院介入治疗科的主任，也是东北地区首个开展钇90治疗肝癌患者的医生。

患者是一位77岁的老人。手术3个半月后，最近一次复查结果显示，老人的肿瘤已经小了将近一半。随着时间的推移，体内肿瘤或许还将逐渐缩小，直至最终消失。

不过，对于发生的这一切，老人至今不是特别清楚。

肝癌的发生，与肝炎有一定关系，尤其是乙型肝炎，不少患者感染之后，经过很多年逐渐发展成肝硬化，最终变成肝癌。今年7月28日，第14个“世界肝炎日”到来之际，老人的外孙杨华向中新健康讲述了他们一家人的战癌故事。

隐瞒

故事的起点，是三年前一场看似平常的体检。

2022年11月末，杨华带姥爷林峰去体检。经过医院诊疗发现胆管结石并同时发现有一个两厘米大小的肝部占位。随即，医院开具的诊断结果显示：“肝恶性肿瘤”。

当诊断书摆在面前时，杨华一家仿佛遭遇了晴天霹雳。肝癌，这个沉重的字眼，瞬间打破了家庭的平静。

姥爷曾经在沈阳一家国营厂工作，因工作原因常有应酬，年轻的时候更是烟酒不离手。退休后，一手带大的外孙去了外地读书，他和儿子、儿媳居住在一起。平日里，女儿也就是杨华的母亲常来照料。

常年作为单位领导和一家之主的个性，以及年事已高的现实情况，一家人选择先将病情瞒下来。“我们告诉他这只是一个囊肿，需要进行一些处理。”杨华说到。

邵海波告诉中新健康，肝癌在未达到中晚期时通常不会出现太多临床症状，因此患者往往意识不到自己的病情已经恶化。

2022年12月，老人因胆管结石接受了手术，与此同时，医生发现体内原本2.5厘米的小肿瘤已经长到了5厘米。短短一个月的时间，肿瘤长了一倍。

“核爆”

发病隐匿、病情进展迅速是肝癌的重要特征。

有数据显示，在我国，70%至80%的肝癌患者在确诊时已失去了手术机会，国内肝癌患者的五年总生存率仅14.1%。

邵海波介绍，目前肝癌患者的主要治疗手段是以手术切除和肝移植为主的外科治疗，对于无法进行手术的肝癌患者，则采取介入治疗、免疫治疗、靶向治疗等治疗方式，以尽可能地延长患者的生存期。

最早，考虑到患者的年龄较高，并伴有基础疾病，手术风险很高。医生开始尝试使用靶向药物治疗，随即，头晕、呕吐等一系列副作用开始折磨老人，期间也做了常规的介入治疗，但是效果也不理想。

与此同时，家族成员们仍然小心翼翼地守护着这个秘密，不让老人知道自己的真实病情。每当老人问起自己的身体状况时，家人总是尽量以轻松的语气回答：“没事，只是一点小毛病，很快就会好的。”

随着病情的发展，杨华和家人开始寻求更先进的治疗方法。作为人工智能与医学交叉领域的从业者，他对钇90治疗肝癌的技术早有耳闻。为了尽快帮姥爷找到合适的解决方案，他翻阅了大量文献资料。就连后来的主治医生邵海波教授都说，难得见到如此了解病情的患者家属。

钇90是一种治疗用放射性核素，通过介入技术，将载有钇-90放射性核素的树脂微球经肝动脉送入肿瘤内部，针对肿瘤给予近距离高剂量放射性照射杀死肝癌细胞。其放射能量高、穿透距离短，可精准打击肿瘤组织，对正常肝脏组织伤害较小。

临床文献数据显示，合并门静脉癌栓的肝癌晚期患者中位生存期为2.7个月，使用钇90树脂微球治疗后中位生存期达到了2.2年。此外，钇90树脂微球治疗还能缩小肿瘤，让患者重新获得手术的机会，通过钇90树脂微球治疗后可肝移植的患者，中位生存期达到了12.5年。

凝聚

中国医大一院是目前东北地区唯一能够开展钇90治疗的单位，也是国内首批开展钇90治疗的中心。2022年6月，该院首个钇90微球介入手术就是在介入治疗科邵海波带领下完成。

根据老人的病情，邵海波团队制定了治疗计划，并决定采用钇90树脂微球选择性内放射治疗技术。

没有任何犹豫或者逃避，杨华一家人决定携手并肩，共同面对。手术当天，整个家族都聚集在手术室外，默默地为老人祈祷。

手术进行得非常顺利，钇90树脂微球精准地进入了林峰体内的肿瘤区域。微球体就像一个个微小而坚韧的战士，携带着高能量的β射线，在肿瘤内部安营扎寨，释放出足以摧毁癌细胞的强大力量，而周围的正常肝组织，则成功被“豁免”。

这一切，都在老人毫无知觉中悄然进行。出院后的老人病情一直相对稳定，在家人的照顾下，杨华印象中那个总是说一不二、精神饱满的姥爷似乎又回来了。

不过，肝癌的治疗仍然充满挑战。邵海波教授说，不同个体的肝癌病情可能是千差万别，常常需要针对性的治疗方案，钇-90作为肝癌治疗中的有力武器，亦需全面评估，方可最强“制敌”，最大程度保护“战友”！为了让“核弹”在精准打击肿瘤的同时不伤害肝组织，需要专家团队对肝脏血管、肺分流、钇-90剂量等进行十分严谨地评估。

邵海波还表示，不同阶段的肝癌患者，其实都可以进行钇90树脂微球治疗。早期的患者能够进行根治治疗，避免手术，实现通向治愈。而中晚期患者可以用钇90进行降期，缩小肿瘤，增大余肝，消退门静脉癌栓，争取手术切除或肝移植的机会，使患者能够战胜癌症。针对有高复发风险因素的肝癌患者，也可以使用钇90树脂微球进行新辅助治疗，然后再进行手术切除，降低复发风险。

与病魔的抗争之路显然还有很长一段，杨华和家人也为此做好了准备。

作为一名科研工作者，杨华第一次如此近距离见证勇气与智慧较量，科技与生命完美融合。他说。希望能有更多像钇90树脂微球治疗这样的创新疗法能够惠及更多患者。同时，他也坚信，在家人和医生的共同支持下，姥爷一定能够战胜病魔，重获健康。(文中除“邵海波”外，受访者均为化名)(韦香惠)