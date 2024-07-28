炎炎夏日，这个防晒指南快收下

“是时三伏天，天气热如汤。”7月以来，我国多地发布高温橙色预警，气温屡创新高。墨镜、防晒帽、防晒口罩、防晒衣……各式防晒用品成了很多人的度夏标配。

打开购物软件，百元防晒伞“已售出4万+”，各种防晒霜更是“全网热销10万+”；社交媒体上，“晒不黑的秘密”“夏日防晒必备”“防晒大作战”等相关话题的文章、视频，点击量上千万，讨论破万。

为啥要注意防晒？防晒防的是什么？如何科学防晒？记者就此进行了采访。

为什么防晒

“天气越来越热，但还穿着长袖长裤。对防晒霜这事儿也没太明白，只是从网上知道一定要涂防晒霜，涂了它才能防老防黑。”在北京工作的90后小蕊说，为了防晒，仅防晒衣她就有三四件。

需求拉动、供给提升，“防晒经济”越来越热。数据显示，2023年我国防晒服配市场达742亿元，预计2026年将达958亿元，市场规模朝着千亿迈进。其中，防晒衣占比超50%。

“想变美，美白是基础”“女孩子千万不要偷懒，防晒是最好的抗老手段”“美白是一辈子的功课”……社交媒体上满是这样的话术，它们将美白、抗衰老与拥有更美好的人生挂钩，影响了众多年轻女性消费者。

90后上班族小叶告诉记者，每天出门前仅防晒就要准备半小时，涂防晒霜、戴防晒帽、穿防晒衣、备太阳伞，“甚至要戴上防晒口罩，一丁点都不想被晒到”。

像小叶这样的人不在少数，更多人选择用“养蜂人式”防晒套装出行，甚至将防晒“武装到牙齿”。

在多数人为了美白而防晒的同时，一股“美黑”风潮却越刮越猛。互联网从业者小天告诉记者，“我现在追求健康肤色，防晒实在太麻烦。”有网友在社交媒体上分享自己的经历，“看到别人在沙滩上尽情享受阳光，自己也加入其中，但是没多久皮肤就晒伤了”。

那么，日常生活中需要防晒吗？防晒仅与审美有关吗？

“防晒事关健康。黄种人既容易晒黑，又容易晒伤。”北京大学人民医院皮科主任医师李厚敏说，“不论个人审美如何，长时间暴露在紫外线环境下一定要做防晒措施。简单追求‘美黑’，会加速皮肤衰老，导致皮肤粗糙、弹性降低、皱纹增多、色素加深、形成红血丝和斑点，严重的甚至会导致皮肤癌。”

你可能不知道，皮肤之外，眼睛同样需要防晒。北京清华长庚医院眼科主治医师王韧琰说：“保护眼睛免受紫外线伤害至关重要，每个年龄段的人都应该在阳光强烈时佩戴太阳镜，这样可以有效保护眼睛免受紫外线伤害、减少眩光、保护眼部周围皮肤，并提供更舒适的视觉体验。”

防晒是裹得越严实越好吗？“过度防晒不可取”，李厚敏表示，“适当的紫外线照射，有益于皮肤健康和身体健康。太阳光能帮人体合成维生素D、促进钙质吸收。紫外线还有杀菌作用。防晒观念的加强说明大家对紫外线带来的肌肤损害有了一定的认识，但既要注重防晒，也不能过度防晒。”

《柳叶刀》发表的一项研究显示，光照会增加大脑内血清素的周转率，带来愉悦感和幸福感，对于调节情绪、改善睡眠同样有明显功效。

防晒防什么

在社交媒体上搜“防晒”，各式各样的防晒产品、防晒攻略层出不穷，但很多人仍然对防晒防的是什么不太了解。“每天都必涂防晒霜，但是究竟能防什么？真能防晒黑、防晒老、防晒伤吗？”家住西安的赵女士心存困惑。

“防晒，主要是为了防止紫外线(UV)对皮肤的伤害。紫外线是太阳光中的一部分，根据波长分为三种类型：紫外线A(UVA)、紫外线B(UVB)和紫外线C(UVC)。其中，UVC在大气层中几乎被完全吸收，不会到达地面，我们主要关注的是UVA和UVB。”李厚敏解释，“UVB波长较短，是引起皮肤晒伤的主要因素。长时间暴露于UVB下，皮肤会出现红肿、疼痛、脱皮等症状，严重时甚至可能导致皮肤癌。UVA波长较长，能够穿透皮肤表层，到达真皮层，导致皮肤出现老化、色斑、皱纹等问题。”

李厚敏建议，无论是在阳光强烈的夏季还是在其他季节，只要长时间暴露在紫外线下，都应该适当做一些防晒措施。

选择物理防晒还是化学防晒？

“物理防晒剂(如氧化锌和二氧化钛)通过反射或散射紫外线来防止其穿透皮肤，化学防晒剂是通过吸收紫外线的方式来减少皮肤损伤。”李厚敏说，“目前市面上的防晒产品大多是物理防晒和化学防晒结合的混合型防晒。”

防晒衣会比普通衣服更防晒吗？李厚敏说，“普通衣服就有防晒功能。防晒衣的布料中加入了一些防晒助剂，可以增加衣服表面对紫外线的反射和阻挡，在防晒效果上会表现更好。至于要不要买防晒衣，看个人需求，如果只是上下班通勤，普通衣服完全足够了。”

对于很多人反映的防晒霜闷痘、堵塞毛孔等问题，李厚敏说，“大部分防晒霜都经过正规备案，本身没有问题。但确实有一些防晒霜体感比较油腻，只要认真清洁，偶尔辅助卸妆产品去除，就不会堵塞毛孔，也就不会闷痘。涂抹在身体其他部位的防晒霜，一般用沐浴露就可以清除干净。”

如何正确防晒

现在的防晒产品已经精准到身体的各个部位，有必要如此大费周章吗？如何根据不同场景和需求选择合适的防晒方式？

“防晒这件事，适度最重要。”李厚敏表示，“如何选择合适的防晒措施需要综合考量。比如，长时间待在户外，才需要考虑天气预报中的紫外线强度指标。外出时，应着重考虑紫外线的暴露时长，再结合当时的紫外线强度来采取相应措施。”

李厚敏告诉记者，紫外线指数通常用0~15的数字表示。当指数值在3~4时紫外线强度较弱，指数值5~6时紫外线强度较强，指数值7~9时紫外线强度很强，指数值≥10代表紫外线强度特别强。当紫外线强度＞3时就应做好防晒。

外出地点和场合也要考虑。如果是到海边、沙滩、雪地等需要长时间、高强度的紫外线暴露的地方，就要使用高倍数防晒霜。鉴于防晒霜涂抹的量可能不够，或者出汗后防晒效果打折扣，还要再配合使用防晒伞、防晒服等。如果只是朝九晚五通勤，很多隔离霜、日霜就够用。但在上午十点到下午两点之间出门，可以配合使用一些物理防晒。

对于很多人纠结的阴天是否需要防晒，李厚敏说：“并非只有强烈的日光下才有紫外线，在阴凉处包括地面也会反射紫外线，需要综合考虑紫外线强度和外出时间。”

究竟是物理防晒还是化学防晒效果更佳？李厚敏坦言，物理防晒和化学防晒的防晒原理、防晒剂成分、适合人群和使用肤感不同，无法在同一维度比较，选择适合自己的就是最好的。

宝宝需要防晒吗？小叶是新晋宝妈，儿科医师建议每天带娃外出两小时。可看着宝宝皮肤逐渐变黑，小叶心里越来越矛盾，不敢轻易给宝宝涂防晒霜，但又怕宝宝皮肤晒伤。在江苏苏州工作的小雷也有同样疑问，她的女儿今年2岁，正值暑假，计划带女儿出门旅行，却不知道应该怎样给孩子做防晒。

对此，李厚敏建议：“儿童比成人更需要紫外线，他们要合成维生素D促进生长发育。如果在度假或者在紫外线特别强的时候出门，可以涂抹儿童适用的、正规厂家生产、经过备案的防晒产品。当然，尽量还是选择清晨或傍晚，紫外线较弱时出门活动。”

针对大多数人都有的晒伤顾虑，李厚敏说，首先要学会判断。“晒伤初期皮肤会发红发热；中期有灼热和刺痛感，感到缺水紧绷；到了后期，部分人群的皮肤会慢慢脱皮，也有些人晒伤后会立即脱皮。如果日光暴露部位有水肿性的红斑，有痛感，大概率就是晒伤了。”

在确认皮肤晒伤后，需做紧急处理。最重要的是做冷敷，可以使用一些面膜类的产品。症状特别严重的话，要在医生指导下使用小剂量的激素或者抗炎药物。

李厚敏还叮嘱，要避免反复晒伤，“皮肤晒伤后若处理不当，不仅会晒黑、留下晒斑，还会让肌肤变得敏感、出现皱纹等。晒伤次数越多，损伤越严重。特别是光敏感疾病人群，患皮肤病及皮肤癌的风险也会有所增加。”(光明日报 记者 赵洁 通讯员 任海静)