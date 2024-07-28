百余专家回老家义诊：用医学所成回馈家乡 点亮乡村医路

杭州7月27日电 凉亭下、祠堂内，搬来四方桌和长条凳，就是一个个诊间；没有导诊牌，拆下试剂盒包装，反向折叠起来写上“风湿免疫”“呼吸内科”“胸外科”，就成了家门口的“名医馆”；乡亲们摇着蒲扇，小狗在脚下穿梭，移动CT车前，村支书和志愿者有序张罗着肺部检查；古色古香的祠堂内，村民排着队伸出手，接受高尿酸血症的筛查……

上述场景，正是浙江大学医学院附属第二医院(下称“浙大二院”)“老家在等你”返乡义诊党建公益行活动的生动一幕。

医疗共富是乡村共富的应有之义。去年，浙大二院党委将持续开展3年的“红心接力广济义诊”活动，与助力浙江深化“千万工程”相结合，面向全院医护发出了“老家在等你”返乡义诊党建公益行的号召。

开头一幕，记录的就是浙大二院风湿免疫科主任吴华香组队回到老家衢州市杜泽镇桥王村义诊的场景。吴华香介绍，这一次的老家义诊，重点面向65周岁以上的老年村民，“这一辈人都很节约，平时有些小毛小病也不会及时就医，大部分人都没做过CT检查。”除了为村民们看病，吴华香还跑进跑出，给其他专家和老乡当翻译。

用家乡话，为家乡百姓服务。一位带着年迈母亲来参与义诊的村民说：“没想到杭州来的大专家不仅把病情分析得清清楚楚，还能说我们地道的土话，感觉很亲切，老人家也听得懂、听得进，大大方便了我们。”

“我去义诊的最深感触就是，山区老百姓的健康观念还有待提升。就我们消化内科来说，幽门螺杆菌感染等都是可以通过规范治疗控制的，不用太过焦虑。提升老百姓的健康观念，提倡更健康的生活方式，还需要我们医护工作者不断地宣教与努力。”浙大二院消化内科副主任王彩花说。

在返乡义诊活动的启发下，王彩花深刻体会到老年人对健康服务的迫切需求，她自发开展了“老家在等你 敬老送健康”系列活动，目前已组队服务了10余家养老院。除了心血管内科、内分泌科、耳鼻咽喉科、眼科等老年人常见病、慢性病的相关科室，她还邀请了医院网络医学中心加盟，希望借助四级远程医疗网络，把“互联网+医疗”架设到养老机构，让优质医疗在养老院“触手可及”。

大力提升偏远地区百姓的健康观念，浙大二院团委书记王达也有同样的感触。此前，他组队回老家台州温岭市石塘镇开展义诊，“石塘是个渔港，当地渔民们没有慢病管理的意识，怎么控制血压血糖、怎么吃药，不少村民心里没数，自身也不够重视。其实这就像枚定时炸弹，一旦发生脑梗、心梗，后果不堪设想。早防早治，就可以挽救一个家庭，防止因病致贫返贫。”义诊归来，王达感慨不已。

“这些年，我们医院的帮扶协作网络越来越大，我们提倡病人不动专家动，让权威专家去基层医疗机构看门诊、查房、做手术，手把手提升当地的医疗技术水平，再进一步变输血为造血，让基层医疗真正地提起来、活起来。”浙大二院党政办主任、麻醉手术部主任医师张冯江说。

在近一年时间里，医院各个党支部、各学科骨干纷纷组队返乡义诊，足迹遍布浙江省内11个地级市；365名专家积极参与，其中副高级以上专家近70%，服务老家百姓9000余人次，还为600余名山区群众提供了免费的肺癌早筛服务，专家们用一技之长助力共同富裕，用医学所成回馈了美丽家乡。(张煜欢)