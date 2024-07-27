关注儿童胃肠道健康 助力儿童健康成长

儿童的肠胃健康对于成长发育十分重要。近日，在2024儿童肠胃健康与营养论坛上，多位专家和行业代表围绕相关话题进行了深入交流。“全行业都应该更加关注儿童肠胃健康，为守护儿童成长尽一份力。”儿童营养品品牌inne运营总监戎翠翠说。

“随着现代社会生活节奏的加快和饮食习惯的改变，儿童面临的肠胃问题日益增多，便秘、积食等常见症状不仅影响孩子的身体健康，也让家长们陷入焦虑情绪。聚焦到产业端，提供科学、有效、安全的解决方案刻不容缓。”戎翠翠认为，肠道健康对于儿童健康成长十分重要，在生命早期帮助孩子培育属于自己的肠道抵抗力，有利于“为宝宝打下一生健康的基础”。

“儿童肠胃养护既需要科学性，也需要有效性和安全性，做出好产品是企业最重要的责任。”戎翠翠举例说，“针对很多消费者对于防腐剂的顾虑，我们在儿童产品开发时，着重加强了对于‘0防腐剂’的研究。我们始终以‘妈妈心态’为出发点，将‘食品安全、有效、好吃’视为核心理念，贯穿于产品的研发和生产过程中。”

“以用户需求为导向的创新才是真正有价值、有意义的创新。”谈及inne在助力儿童健康方面的创新举措，戎翠翠介绍，当前，儿童营养品企业应始终以用户需求为导向，将“专业创新”融入品牌基因，不断革新产品配方和口味，为消费者们提供高品质、口味佳、安全有效的差异化产品。为满足消费者“分龄精准补充营养”的需求，inne针对不同年龄段孩子生长发育特点，研发出了不同年龄段儿童和青少年适用的产品。

“当前，以年龄和需求为导向做适配已成为母婴用户及品牌的共同追求。为进一步助力儿童健康成长，未来inne将持续关注用户需求，以创新为抓手，持续推出安全、健康的产品。”戎翠翠说。