沈琳：加强科研创新 提高中青年医生临床诊疗水平

“中青年医生要发挥积极主动性，在临床实践中不断开拓创新，用心做好研究、尽心服务好患者，这才是人民的‘好医生’。”近日，在2024“人民好医生·金山茶花计划”食管癌、胃癌领域学术座谈上，专家针对食管癌、胃癌的相关话题进行了交流。

“作为人体的重要器官，食管扮演着食物从口腔运送到胃进行消化的重要角色。近年来，业内针对食管癌开展大量临床试验与研究，进一步推进了食管癌诊疗的发展。”“人民好医生·金山茶花计划”食管癌、胃癌领域首席专家、北京大学肿瘤医院消化肿瘤内科主任沈琳认为，食管癌手术治疗对医技医术有着很高的要求，对医生的内科临床诊疗能力提出了考验。“中青年医生在做好基础研究之余，要培养将研究成果转化至临床的能力，可以切实解决在食管癌防治工作中面临的问题，同时也要将临床工作中的经验应用到内科基础研究中，在双向互促中助力提升我国食管癌整体诊疗水平”。

胃是具有内分泌功能的消化器官，据沈琳介绍，胃的不同部位具有不同的生理功能，而肿瘤可能生长在胃部的不同部位，这为胃癌的治疗和内科临床研究带来困难。面对任重而道远的胃癌防治工作，她提出两方面建议：“一方面，中青年医生要主动与同行交流，分享彼此的临床经验，为临床实践提供更多的循证医学证据，让胃肠肿瘤的治疗更加精准；另一方面，中青年医生不仅要在日常工作学习中积累医学知识和临床经验，还需要培养与患者的共情能力和沟通能力。”

“希望通过‘人民好医生·金山茶花计划’这一平台，鼓励更多有思想、有作为的中青年医生从临床实践出发，深入科研创新，助力推动食管癌、胃癌诊疗取得更多新进展。”沈琳说。

据了解，人民好医生客户端将建立“金山茶花计划·临床科研创新中青年专家库”，为中青年医务工作者提供学术交流服务，从而进一步促进肿瘤领域人才梯队建设，助力肿瘤防治工作高质量发展，惠及广大患者。