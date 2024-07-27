不必强求成为“高能量”的人

“起床，然后受苦。”有人一睁眼就开始感到疲累，身体“开机”几小时即电量枯竭，靠咖啡因续命；“今天又是元气满满的一天呢！”有人则每天朝气蓬勃，仿佛有用不完的精力。

在社交平台上，网友用“低能量”和“高能量”来形容前述两种状态。除了精力上的差别，在社交上，前者更喜欢一个人静静待着，在人多的环境里想要逃离，而后者在社交场合上游刃有余，全场的目光是他们的兴奋剂；在行动力上，前者认为自己“越来越懒”，对很多事情都提不起兴趣，而后者对新鲜事物充满期待，自驱力强。

无论是“公园二十分钟效应”，还是抱树吸收“自然精华”，有一部分人正在寻找恢复和提高能量的方式。在互联网上，“如何成为高能量的人”这一话题热度正在上涨，学会说不、拒绝内耗、寻找高质量的社交或独处、运动锻炼等方式是位列前茅的建议。

首都医科大学附属北京安定医院主任医师闫芳认为，高能量或低能量不分好坏，只要不影响正常社会功能，处于“能量守恒状态”，低能量也没有关系，不用去和他人比，而是要和自己对比。一个人若是突然间能量下降明显，则需要引起重视，两周状态不佳则建议寻求专业帮助。

感到能量被耗尽，应该怎么办

26岁的曲诗琦被毕业后第一份工作“耗尽了能量”。2023年硕士毕业后，她考下了深圳一所小学的编制，成为一名语文老师兼班主任。

曲诗琦描述当教师的一天：没课的早上会因为班级打架事件，放下手头的事情去处理；午饭刚吃一两口，接到生活老师的来电，就得赶到学生宿舍，下午再饿着肚子去上课；下班后，还要应付家长的微信及电话，夜里再熬夜备课。

“这份工作占用很多个人的时间”，此外，班里有几个患有多动症的孩子，刚开始她不知道如何管理，“我不断怀疑自己，面对这样的班级和纪律，我也很难受，不知道还有什么更好的方法”。

曲诗琦是非师范专业出身，毕业前只在教育机构实习过，“之前我设想过像很多报道里温暖的老师一样，课余还能关心到特殊儿童情绪的变化，滋养他们的心灵，但是我个人精力和时间真的不够处理这些，我也因为没时间多看心理学、教育学的书，没办法找到与问题学生相处的方式而感到内耗、难受。”

上班不到3个月，“有一天上课时，我心脏突然抽着疼了几次，无法大口呼吸，我知道再这样下去恐怕连基本的健康都没有了。这种状态也没法带好学生。”于是她决定辞职。

曲诗琦是一个早产儿，身体从小就不太好，“低能量在我身上的表现是专注力不够，最多坚持1个小时就得干别的事情，事情一多、压力上来我就头晕，整个人很疲惫”。

辞掉教师工作后，她休养了几个月，在今年3月成为一名公司行政职员。在网络上，曲诗琦找到了不少共鸣，一些努力找到宝贵工作机会的年轻人，发现实际工作与预想、与自身极不相符，他们在耗尽能量之后，有的像曲诗琦一样选择离开，而有的因暂时没有更好的选择留下了。

山东省精神卫生中心双相障碍科主任医师陈修哲指出，有些人容易精神内耗，他们因为关注别人的评价，或是过分担心未来、追求完美，这种内耗一定是消耗能量的，也会导致低能量的状态。

低能量不代表不热爱生活

2022年年底，张达发布了他的社交平台账号里第一条关于低能量者的帖子，“如果正常人的能量值是50%，精力旺盛者可以达到80%，我的能量值常年就只有30%-40%。”“我试过很多种办法让自己更有精力，但往往带来的是身体的过分消耗，让自己陷入更差的状态。”他的描述引起很多人的共鸣。

一周后，这条“一个低能量者的自白”帖子突然爆火，达到7000多个赞，阅读量超过10万。张达忽然意识到，“原来被低能量状态困扰的，不止我一个人。”

那时候平台上关于低能量者的内容还较少，张达在账号里建立了一个“低能量”合集，他从自身出发，尝试从多维度去探讨为何越来越多人处于低能量状态，“我们应该如何去面对它、战胜它，避免哪些雷区”。他认为，一个人在身体和心智适配度有限的情况下，工作、社交、家庭环境、教育背景、经济实力等外在因素就很容易触发低能量状态。

在生活和观察中，张达感到低能量者常常遭遇他人的误解和指责。“别人都能做，为什么你就做不了？”“怎么这么一会儿你就觉得累了？”“去应酬一下吃个饭怎么了？”他列举了低能量者面临的质疑，“我们把它当作生活常态，甚至会为产生这样的局面、给别人带来麻烦而感到抱歉。”

但张达表示，低能量不代表不热爱生活，自己只是没有足够的精力去顾全很多事情，只能在有限的精力里选择更重要的事情去做。“希望大家能坦然接受自己，积极合理地根据自身情况调整生活方式，把自己能够支配的精力放在认为重要的事情上，并坚信这样做也可以把生活过得很好。”张达说。

陈修哲医生建议，不愿意出门社交的“低能量者”，可以在家里听听音乐、泡泡茶，找一些适合的行为方式来给自己减压、充电，改善情绪状态，不一定非要去社交。

此外他表示，有些人虽然不算情绪低落，但是体验快感的能力是缺失的，专业术语称作“快感缺失”。“如果低能量影响到一个人的正常生活，包括家庭、学习、工作，他感到很痛苦，这个时候我们就要进行干预了。”

能量高低是一种状态，不该成为标签

就读于北京外国语大学的22岁学生程琪越是朋友眼中高能量的代表。学业上，她成绩优秀，取得保研资格，即将成为复旦大学的硕士生，本科期间她还同时修读了英法日3门外语；社会实践上，她积极参与演讲和辩论比赛，以此锻炼表达能力和胆量；社交上，她乐于结交新朋友，经常在朋友圈记录生活。

程琪越总结自身高能量的特点：情绪外放，性格主动，感染力强烈。高能量的表现在某些情况下能带来“加分”的效果，她举例，面试时她更容易放下“脸皮”去表现自己，短时间内能在众多竞争者中脱颖而出。她对自己最满意的一点，是从不内耗，拥有“被讨厌的勇气”。

“高能量需要在特定的条件下达成，比较轻松的生活状态和充裕的物质条件，才能带来欢乐愉悦的精神状态，在很累很焦虑的时候，其实不用勉强自己保持精力充沛的积极状态。”程琪越认为，能量高低只是一种状态，人不总是高能量或者低能量，这不该成为一个人的标签。

此外，她认为在朋友圈等社交平台中，很多人更倾向于把自己好的那一面展现出来，存在“幸存者偏差”。“比如，我的朋友圈都是发大美照、被录取、参加比赛等这些时刻，其他那些失败的时刻，我提都不会提的。”她建议，低能量的人找到适合自己的、开心的状态最重要。

现在，曲诗琦接受了自己低能量的状态，“先天的身体条件，决定了我没有那么好的精力像精英一样做‘时间管理大师’，那我做好自己想做的事情，不留遗憾就行了。”她建议同样低能量的人，先评估自己的能力和素质，接受现实之后再去提升自己想要突破的领域，“不管如何，身体健康才是重要的”。

在闫芳看来，确实会有一些人天生精力比较旺盛，同时她认为，这种高能量状态的维护，一定有更为重要的事情激励着他们。能量高低除了有先天因素外，后天的习得更加重要。

能量下降是身体在发信号

闫芳指出，只要不影响正常社会功能，低能量也没有关系。在她接诊的患者中，有人表示突然失去了精神头，疲乏感很重，对任何事物都提不起兴趣，担心自己得了病，他们去医院其他科室问诊检查之后，未发现严重的身体问题，就会被建议到精神科评估状况，“有的确实是情绪方面出了问题，带来能量下降”。

在问诊评估阶段，闫芳需要询问来访者近期压力程度、学习工作状态、睡眠状况、饮食结构等情况。专业评估后，一些来访者情绪症状较轻，暂未达到临床干预的状态，闫芳会从以下方面给出建议：合理膳食、营养平衡；选择一项适合自己的运动，通过身体放松带动大脑放松；同好友聊天倾诉，给不良情绪找个出口；培养一些兴趣爱好，为自己“充电增能”；不熬夜，良好的睡眠习惯可保存“能量”。

同时闫芳观察到，繁忙的“打工人”在工作之余只想躺着，并没有动力去执行前述建议。“若真的起不来床，可能是身体在给你发出信号，即你需要躺下。睡个懒觉其实也是一种放松，不一定把它当成特别不好的事情，但如果越躺越累，就要有意识去获取能量，哪怕只是从床上爬起来，先不追求结果，只要动起来，动力可能就会上来了。”

此外，闫芳提醒，青少年若是出现以下这些状况——突然变得懒惰，上课走神，睡不好、吃不好，感到特别疲惫，学习成绩下降，家长则需要注意孩子是否出现情绪方面的问题，必要时需要寻求专业帮助，“‘别人都没事，怎么就你有事’‘我觉得你就是不好好学习、思想有问题’，这种话建议家长就不要说了。”（作者：戴纳 刘昶荣）