动物伤人夏季高发 狂犬病暴露不可心存侥幸

90后刘欣然是个“猫奴”，家里养了3只猫。暑假朋友带着5岁的女儿来家中做客，女孩在和猫咪玩耍时不小心被抓伤。刘欣然立刻用流动的清水冲洗伤口并涂上碘伏，鉴于孩子没有接种过狂犬病疫苗，刘欣然带着她前往附近医院急诊科的狂犬病预防门诊，完成了狂犬病疫苗的接种及狂犬病人免疫球蛋白的注射。“我刚把小猫接回家的那天就被咬伤了，对这些处理流程比较熟悉。”刘欣然说。

接种完疫苗陪孩子在医院留观过程中，刘欣然发现，短短30分钟内就有4名患者因为被猫狗咬伤前来咨询。有人在喂养流浪猫时小腿被抓出血痕，也有人因为家中小狗护食被咬伤手臂，还有一名患者在医生开具处方后依旧纠结是否接种狂犬病疫苗。“我看她手臂被抓出了几道划痕，最后徘徊半天，没有接种就回家了。”刘欣然说。

“随着天气逐渐变热，因为被猫狗咬伤、抓伤而来我们医院就诊的患者明显增多了。”北京大学第一医院急诊科副主任刘珵在接受中青报·中青网记者采访时说，通常每年从5月份开始，此类情况的就诊人数逐渐增加，并在七八九月达到高峰。“根据去年的统计数据，高峰时期我们门诊每天（因为该情况）就诊量在40人次以上，是平时的1.5倍左右。”

被家养动物抓伤需要接种狂犬病疫苗吗？不小心被猫狗咬伤，正确的处理方式是什么？

病死率几乎100% 夏秋两季最需警惕狂犬病

提起狂犬病，时隔多年，汪淼对家中一名亲戚的经历依旧心有余悸。

亲戚家在山西农村，养了一条看门狗。某天，主人在喂饭时，一向温顺的狗突然咬了主人一口。由于伤口并不是很严重，加上狗平时拴在家中，并没有跟外面的狗接触过，亲戚不以为意。但没过多久，亲戚就出现了发热、精神亢奋、恐水等症状，不到一周就去世了。汪淼当时年幼，在目睹亲戚的经历后十分害怕，至今不敢和狗有过多接触。“一个人说没就没了，狂犬病真的太可怕了。”汪淼说。

“狂犬病是一种严重危害人类生命健康的病毒性传染病，由于缺乏特异性治疗，病死率几乎100%。”刘珵表示，目前，全球有100多个国家和地区有狂犬病流行，大部分病例发生在亚洲和非洲国家，年死亡病例数约5.9万例。

狂犬病病毒具有高度嗜神经性，一旦自破损皮肤或黏膜进入人体后，就会沿着周围神经向中枢神经系统移行，最终侵入脊髓和大脑。典型的狂犬病发病过程可分为前驱期、兴奋期、麻痹期三个阶段。如无生命支持治疗，绝大多数患者在首次出现临床症状的7-14天内死亡。“狂犬病的平均潜伏期约为1-3个月，极少在1周以内或1年以上。”刘珵说。

刘珵提醒，狂犬病暴露发生在气温较高的夏秋两季较多。“这可能与很多因素有关，比如夏秋季人们户外活动增多，与狗、猫甚至是野生动物的接触机会增加；夏秋季节天气炎热，动物比较烦躁，易于激惹，容易出现伤人事件；此外，天气炎热时人们穿着比较单薄，动物攻击时容易出现皮肤破损，从而出现狂犬病暴露的情况。”

被家养宠物咬伤 也需要打狂犬病疫苗吗

在社交媒体上输入“被家养宠物咬伤”，瞬间会跳出许多寻求建议帖：被从未出过门的猫咪抓伤要不要打疫苗？“十日观察法”靠不靠谱？接种狂犬病疫苗会有副作用吗？打过狂犬病疫苗后再被咬伤，还要再打吗？

00后男生刘畅也是其中之一。最近和家中小狗玩耍时，他的手臂不小心被抓出一道划痕。小狗刚到家1个月，还没有来得及接种狂犬病疫苗。刘畅原来认为小狗没有和外界接触过，而且看着很健康，一条小小的抓痕可以不用打狂犬病疫苗。但在查找资料、咨询专业人士后，考虑到狂犬病有潜伏期，刘畅还是去附近的社区医院接种了疫苗。“虽然狂犬病疫苗不能医保报销，但打了比较安心。”

“家养的猫狗也有感染狂犬病病毒的风险，尤其是狗，95%-99%的狂犬病患者是由狗传播的。”刘珵表示，被家养的猫狗咬伤需要立即就医，进行狂犬病暴露后预防。

不出血的比较浅表的伤口，通常会被判断为狂犬病二级暴露。如果以前没有全程接种过狂犬病疫苗，当被医生评估为狂犬病二级或三级暴露，都需要接种狂犬病疫苗；如果以前曾经全程接种过狂犬病疫苗，但最后一针距离本次受伤超过3个月了，也需要加强接种狂犬病疫苗。

1991年，世界卫生组织（WHO）发布的《狂犬病专家委员会第八次报告》首次给出“十日观察法”完整表述：“如果动物（犬或猫）在10天观察期内保持健康，或经实验室诊断证实动物为狂犬病阴性，则可以终止暴露后处置。”

“现有研究发现，狗、猫和家养雪貂在发作狂犬病前的10天和狂犬病发病时才有传染性。所以WHO认为，如果由专业人员评估致伤的狗、猫、家养雪貂不是疑似狂犬病发作，具备完善的观察条件、实验室检测条件，而且患者不是儿童、不是风险较高的头面部伤口，这些条件都能满足，就可以先不做狂犬病暴露后预防，由专业人员观察致伤动物。”刘珵解释，“一旦动物在观察期间死亡、逃跑或出现与狂犬病相符的症状时，再立即开始做狂犬病暴露后预防。如果致伤动物经过实验室检测之后证实没有患狂犬病，或者专业人员经过10天的全程观察后仍然健康，暴露后预防可以终止。”

“但大家会发现，‘十日观察法’是有严格应用条件的，对于普通患者来说，很难做到。”刘珵说，我国目前还是狂犬病的流行区，狂犬病是一种几乎100%致死的疾病，要谨慎使用“十日观察法”来延迟暴露后预防。“我个人建议最好完成全程疫苗接种。因为有了全程疫苗接种史，将来一旦出现再次暴露，最多只需要加强接种2剂疫苗，不用再注射被动免疫制剂，既省钱又减轻了痛苦。”

被猫狗咬伤后 第一时间该怎么做

发生猫狗咬伤，第一时间该如何处理？

刘珵表示，如果猫狗咬伤的伤口没有明显出血，可以用肥皂水和清水交替冲洗伤口约15分钟，条件允许的话用碘伏涂抹伤口消毒，再用干净布覆盖伤口，尽快就医。如果猫狗咬伤的伤口有明显活动性出血，建议第一时间用干净的布在伤口上进行压迫止血，尽快就医。

“一旦被判定为狂犬病暴露，需要使用狂犬病疫苗，就应当使用，不存在任何禁忌证。”刘珵表示，目前我国使用的狂犬病疫苗是灭活疫苗，安全性非常高，严重不良反应罕见，也没有明确证据证明其对孕妇、胎儿有不良影响。有心脑血管等基础病的患者，或者妊娠、哺乳患者，都可以接种。

刘珵提醒，在接种狂犬病疫苗时，一定要严格按照医生交代的疫苗接种日期接种后续剂次的狂犬病疫苗，既不要提前也尽量不要错后。接种疫苗后也可能会出现一些轻微的局部或全身不良反应，比如注射部位红肿、疼痛，或者发热、乏力等，一旦出现不适，建议咨询专业医生。每次接种狂犬病疫苗后，都需要观察30分钟，无不良反应方可离院。

“我国的狂犬病疫苗说明书中写了一些接种后禁忌，比如忌饮酒、浓茶等刺激性饮料，忌剧烈运动等。但目前没有证据表明正常的生活、饮食会影响狂犬病疫苗效果。”刘珵说，“建议接种狂犬病疫苗后正常生活就好，不需要过分担心”。（记者余冰玥）