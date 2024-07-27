医务人员任健康副校长，“疗效”如何

每年暑期都是青少年溺水事件高发期，为了减少悲剧的发生，今年放暑假之前，在当地小学担任健康副校长的浙江省义乌市江东街道社区卫生服务中心疾控站站长朱东军，组织医务人员对辖区内每个学校开展了一次防溺水宣传活动。活动形式包括讲座、发放宣传单、播放视频、主题班会、问卷调查，让孩子们写一篇作文等。

今年是朱东军担任健康副校长的第二个聘期。义乌市江东街道社区卫生服务中心副院长季丹萍表示，目前中心共选派5名健康副校长，覆盖辖区35所学校。“在遴选健康副校长人选上，我们着眼挑选品德优秀、作风正派、热心青少年卫生与健康教育工作的业务骨干，经由市卫生健康局推荐、教育局备案后，实行聘任上岗，任期一般为3年，不占学校领导职数和人员编制。”

记者从义乌市卫生健康局获悉，该市从2019年开始全面推行健康副校长制度，截至目前，已为全市270余所公办中小学校和托幼机构配备了健康副校长，助力学校规范卫生健康工作，推动卫教联动、医校联动，将青少年卫生健康相关工作落地落实落细。

今年5月31日，国家卫生健康委召开的促进儿童健康高质量发展新闻发布会上，国家卫健委妇幼健康司副司长沈海屏说：“我们积极推进医校协同，鼓励医务人员担任中小学校健康副校长，针对中小学生开展健康教育。”

记者了解到，目前，河南新密、四川成都、江西萍乡等全国多个城市已经建立了健康副校长制度。多年来负责分管学校健康工作的河南新密市东大街小学副校长苏丽娟告诉中青报·中青网记者，新密实施健康副校长制近4年来，学校的一个显著变化就是学生得病少了，出勤率提高了，该校的出勤率从2022年冬季的88%提升到2023年冬季的94%，尤其是春秋两季传染病流行时这个变化更为明显。

学生在校健康有了更专业的保障

作为健康副校长，按规定，朱东军需要每半个月到所任职学校巡查1-2次。去年，朱东军在一所小学巡查时发现一名咳嗽比较久的学生喉咙会发出鸡鸣样的声音。虽然当时百日咳还未大规模流行，但从事疾控工作的朱东军马上想到了可能是百日咳。

“我们赶快把学生家长叫来，让家长送孩子去医院就诊。”朱东军说。经过筛查，孩子确诊得了百日咳。学校马上开展校内筛查，因为筛查及时，仅发现了一名感染者，是就诊学生的同班同学。学校对这两名同学按规定管理了起来，并要求教室加强开窗通风，对患者接触过的物品和重点场所进行消毒，发出“致家长一封信”，加强健康教育。

季丹萍表示，健康副校长是师生在校期间的“健康守门人”， 通过开展健康教育、常见病和传染病防控、环境卫生监督、饮用水安全检查、近视防控、心理健康科普等工作，可以有效防止和减少学生意外伤害的发生、校内传染病的发生和流行，有助于帮助学生养成良好的健康习惯和健康的生活方式，保持积极乐观向上的心态，营造健康的学习环境。

长期分管健康工作的河南新密市市直第二幼儿园副园长张慧巧告诉记者，在没有这个制度之前，张慧巧开展工作时总担心做不对，也找不到专业的人去咨询，工作开展起来有些瞻前顾后。新密妇幼保健院派出儿科医生来指导幼儿园的健康工作后，张慧巧的工作变得更有章法，也更有底气了。

河南新密的健康副校长制度从2020年10月开始实施，当时正值新冠疫情期间，幼儿园是疫情防控的重点场所。张慧巧举例说，用于消杀的消毒水比例的配比很有讲究，虽然有明文规定，但非专业人员在执行时可能存在操作失误。有了健康副校长的设置，类似情况不再是难题。

此外，任职的医务人员还指导张慧巧所在的幼儿园建立起更规范的入园晨检、班级病因追踪记录制度，这些从新冠疫情期间建立起的规程沿用至今，对应对春秋传染病的流行发挥了很大的作用。

除了传染病防控外，健康副校长还对学生的健康需求提供指导，“专业的人干专业的事”的价值也贯穿其中。兼任健康副校长的新密妇幼保健院儿童保健部主任付彩红解释说，以孩子的眼健康为例，如果是老师指导的话会聚焦在写字姿势等行为方面，但是如果医生来指导的话，还会涉及营养、睡眠、灯光等环境问题。在医生视角里的坐姿，除了关系到孩子们的眼睛健康，还关系到脊柱健康以及由此带来的外观形象等问题。

关于健康副校长带来的变化，张慧巧说，最明显的就是孩子们的出勤率变高了。在没有健康副校长之前，每年“六一”儿童节前排练节目的时候，张慧巧所在的幼儿园总会有很多孩子因病请假，现在请病假的孩子变少了，更多的孩子可以在幼儿园开心过节了。

医校结合更紧密了

第一次听说要设立健康副校长的时候，苏丽娟觉得这个制度运行会比较困难，“因为各有各的工作，学校主责是教育教学，任健康副校长的医务人员也有本职工作。但是真正做起来之后，我们感到很惊喜，没想到帮助这么大！”

张慧巧此前在新密市市直第三幼儿园工作，今年4月刚调任到市直第二幼儿园。市直第三幼儿园的健康副校长是新密妇幼保健院副院长、儿科负责人张景阳。和张景阳“搭班”一起工作的3年多，特别是传染病流行期，如果孩子的症状拿不准，张慧巧就会问张景阳。“不论什么时候问他，他都会回答。”而且，张景阳在医院工作，通过到院就诊孩子的人数变化能更早地判断出传染病的流行趋势，并会告知张慧巧提前防控。

据张景阳介绍，新密妇幼保健院共选派16位中级职称及以上的儿科医生担任中小学健康副校长。担任健康副校长的医务人员会在年终评优等方面享受一定的加权，在绩效考核工作中加分，此外还有一定的补助。季丹萍表示，健康副校长通过聘任制的方式，采取表彰激励政策，正面引导员工注重个人职业规划，在职称晋升、年终考核方面有所倾斜。

在健康副校长制度的推动下，学校和医院的联系变得更加紧密了。近些年，中小学越来越重视青少年心理健康，去年，新密东大街小学筛查出了一些焦虑比较严重的孩子。苏丽娟和学校健康副校长商量之后，开展了一次学生进新密妇幼保健院的研学之旅，通过参加医院的沙盘游戏、团体体验活动等，提升学生的心理素质。今年，新密市东大街小学扩大了参加去新密妇幼保健院研学的学生范围，没有焦虑等心理问题的孩子也可以参加。而且，这些研学活动都是免费的。

张景阳表示，医院将会加大对心理健康师资的投入力度，已经选派出相关骨干去北京大学第六医院进修学习。在今后的医校合作中，加大对学生心理健康的辅导。

在健康副校长制度推进的过程中，相关的管理工作也同步跟进。义乌市卫健局相关负责人表示，该部门和教育局每年组织开展专项培训，不断提高健康副校长业务技能，并通过督查、抽查等形式，联合对学校落实健康副校长意见建议情况和健康副校长工作情况进行考核，考核结果纳入单位和个人年终考评，在任期内如发现不再适合担任此职务的人员将及时进行调整。（记者刘昶荣）