安度盛夏快来跟动物“学养生”

我们身边有形形色色的各种动物，它们在优胜劣汰法则的驱使下，经过亿万年的不断进化，已经练就了独特的生存技巧和行为方式。

有时候人类和动物有着相似的生活日常，都免不了为衣食住行而奔波。但在养生这件事上，动物有时候比我们人类做得更到位。跟动物“学养生”自古有之，大名鼎鼎的“五禽戏”堪称古代民众的健身操，直到今天仍然有着特别的吸引力。这个炎夏，就让我们一起跟着动物“学养生”吧。

猫咪洗脸

当今养猫的朋友很多，猫的种类也是非常多，我的老家之前也有一只可爱的狸花猫。不知道大家有没有观察过猫咪洗脸，特别有意思。

还原到人脸上：搓热双手，用拇指自眉间顺着鼻梁两侧轻轻下刮，然后用双手轻轻揉搓双颊和耳廓，好比给脸做了个瑜伽。这样每天坚持，能够很好地改善面部微循环，能够让面部肌肉更放松。

飞鸟展翅

公园里的喜鹊很多，每次扑哧扑哧地自由飞过，让人心生羡慕。人类没有翅膀，无法直接飞翔，但是可以通过学习飞鸟展翅来强身健体。经常做“飞鸟展翅”，不仅能够锻炼上肢，还可以帮我们开肩美背，增加肺活量。

“展翅”招式一：身体保持正直站立的状态，抬高一条腿的同时，两臂向两侧打开至水平，就像大鹏展翅一样。两条腿交互进行，一组20次，每一回做3-4组。

“展翅”招式二：挺胸抬头，像鸟儿飞翔那样，尽可能让双臂向后摆开、掌心向后，然后双臂由前向后画圈，尽量在身体后侧进行。

鳄鱼晒太阳

动物园里的鳄鱼除了潜水和游泳，最喜欢做的事情大概就是在岸边晒太阳了。之所以形成这样的习惯，也是因为鳄鱼属于变温动物，无法像人类这样自主地调节体温，为了保持身体处于合适的温度，鳄鱼经常上岸晒太阳。当气温足够高的时候，它又会游到水里。当然，晒太阳还有一个重要的作用——消灭寄生虫和细菌。

人多晒太阳也是有好处的，补钙不说，还有助于改善气血，同时日光里的紫外线也能杀菌消毒。炎夏时节，大家可以选择相对凉爽的时段（上午10点之前、下午4点之后）晒一晒太阳，大概一刻钟就行了，微微出汗刚刚好。

黄牛“反刍”

偶蹄类动物有个共同的特点，那就是都会“反刍”，也就是将胃里半消化的食物返回到嘴里再次咀嚼。小时候家里养过大黄牛的都见过，牛会在晚上优雅地长时间咀嚼，似乎特别享受这种怡然自得的时光。

这似乎也在提醒我们人类，既然没有反刍功能，那么吃饭时就别狼吞虎咽，适当放慢节奏把饭食嚼碎，细嚼慢咽有助于营养吸收。另外，吃饭过快的后果很可能是狼吞虎咽、吃得过多，慢慢吃饭可以帮助我们充分感知自己的进食量，避免暴饮暴食。

乌龟呼吸吐纳

乌龟是长寿的代名词，除了自身的基因，也跟它的作息习惯关系很大。所谓“龟息法”，一般是指通过很长时间的吸气呼气，提高对氧气充分的利用率，从而强化人体血红蛋白与氧气的结合能力，减少身体的耗能，降低新陈代谢，对于稳定心率和血压均有助益。

另外，乌龟总给人无欲无求的感觉，两耳不闻窗外事，这似乎也是在提醒我们人类，少一些无谓的私心杂念，烦恼自然也会少不少。（作者：汪芳 北京医院）