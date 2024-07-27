鼻中隔偏曲需要手术治疗吗？

经常有患者朋友咨询我说：“秦医生，体检时医生告诉我有鼻中隔偏曲，需要治疗吗？”鼻中隔偏曲是否需要手术，需要专业的医生进行评估，判断是否有手术的必要性。我会回答：“咱先把鼻中隔偏曲放一放，您有哪些不舒服吗？”今天就来跟大家聊一聊，什么是鼻中隔偏曲，鼻中隔偏曲会对我们的生活产生哪些影响。

鼻中隔为啥会跑偏？

鼻中隔是位于鼻腔中间的薄骨板和软骨，将鼻腔分成左右两部分。鼻中隔偏曲是指鼻中隔向一侧或两侧弯曲或歪斜，导致鼻腔不对称。偏曲的鼻中隔可以是“C”形、“S”形偏曲，也可见尖锥样的棘突、由前向后的嵴突。鼻中隔偏曲的成因往往有以下几个。

鼻腔局部发育不平衡 在成长过程中，由于鼻中隔的骨性或软骨性支架与鼻腔侧位骨的发育速度不一致，导致鼻中隔的高度无法与鼻底和鼻顶的距离相匹配，出现鼻中隔偏向一侧的情况。

外伤 鼻部受伤，如车祸或运动事故，都可能导致鼻中隔偏曲。

疾病 某些疾病，如慢性鼻炎或鼻窦炎、鼻腔鼻窦肿瘤、巨大鼻息肉可能导致鼻中隔的结构变化。

问题“隔断”带来的麻烦

鼻塞、鼻出血、头痛和面部痛是鼻中隔偏曲的三大典型症状，当然，它给我们健康的影响还不止于此。

鼻塞 这是最常见的症状，通常是一侧鼻腔比另一侧更严重。

鼻出血 由于鼻中隔表面干燥和易受刺激，患者可能会经常流鼻血。

头痛和面部痛 鼻中隔偏曲可压迫一侧的下鼻甲或中鼻甲，引起同侧的反射性头痛。

呼吸困难 患者可能会在运动或睡觉时感到呼吸困难。

睡眠障碍 鼻塞可能导致打鼾和睡眠呼吸暂停，从而影响睡眠质量。

嗅觉减退 鼻中隔偏曲可能影响气流进入嗅觉区域，导致嗅觉减退。

耳部不适 有时会引起耳鸣或耳闷感。

多种方案应对鼻中隔偏曲

症状轻微 如果鼻中隔偏曲只是轻微偏曲且没有明显症状（如呼吸困难、反复鼻窦炎、鼻出血等），一般不需要手术，可以通过药物或其他保守治疗方法缓解症状。

症状严重 如果鼻中隔偏曲导致严重的呼吸困难、反复的鼻窦感染、鼻出血、头痛或睡眠障碍，可能需要手术来纠正偏曲，改善症状。此外，如果鼻中隔偏曲明显影响了患者的生活质量，例如无法正常运动、工作或休息，也可以考虑手术。

鼻中隔偏曲手术一般被称为“鼻中隔成形术”，目的是纠正鼻中隔的偏曲，改善鼻腔通气。手术一般在内镜下进行，切口位于鼻腔内，手术纠正偏曲的鼻中隔，鼻中隔创面采取缝合技术，术后第二天就可以取出填塞材料，术后舒适度良好。

多知道点

如何诊断鼻中隔偏曲?

体检 医生会用鼻内镜检查鼻腔内部，观察鼻中隔的形态。

影像学检查 如CT扫描或MRI，可以提供更详细的鼻腔结构图像。

鼻阻力测试 可判断鼻通气程度、鼻气道阻力大小、鼻气道狭窄部位，对于判断病情、确定治疗方案具有重要价值。（作者：秦贺 北京清华长庚医院）