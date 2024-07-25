“五进”关爱服务计划走进北京市酒仙桥街道

7月18日，人民健康“五进”关爱服务计划（以下简称“五进”计划）走进北京市朝阳区酒仙桥街道，通过健康科普、健康咨询、健康生活体验、手工课堂等多元化形式，由酒仙桥街道邀请首批搬迁的老街坊们“回家团聚”、享受到了健康服务，感受到老家酒仙桥的温暖。

沉浸式健康生活体验服务专区的眼底照相机检测设备、智慧中医脉诊仪、心理健康测试仪、智能超声波体检机等各项健康体验设备，让前来体验的居民大开眼界，不禁感叹科技的力量。在一旁的头皮健康科普区、口腔健康检测服务区、皮肤检测服务区内，也有不少居民在互相分享着自己的体验感受。健康科普知识竞赛区很快吸引了不少居民的注意力，纷纷前来答题，不仅掌握了健康科普知识，还收获了精美小礼品。

此外，为迎接老街坊回社区，酒仙桥街道社区还设立了手工串珠DIY培训课程、手工剪纸艺术课堂、陈氏太极拳体验课程和毛笔字互动教学，参与者不仅可以学习到了手工技能，还在社区环境中共享创作的乐趣和温暖。

为了更好地服务酒仙桥居民的健康需求，现场还设置了“健康咨询服务”环节，邀请北京医院主任医师李晶、北京大学第一医院主任医师李秀清、北京市朝阳区酒仙桥社区卫生服务中心中医科主任邹爱云、中国中医科学院望京医院副主任医师刘惠梅为居民们解答疑惑。医生们耐心、细致地接待每一位前来咨询的居民工，并为大家提供个性化治疗建议和健康指导方案。

据了解，人民健康将继续联合中央有关单位、各地党委政府、大型企事业单位、权威社会组织，秉承“健康生活 与您共享”理念，持续开展人民健康“五进”关爱服务计划，通过走进机关、企业、社区、乡村、校园，把为民办实事作为重要内容，把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到群众心坎上，打造一条有中央媒体平台特色的健康中国、爱国卫生运动新型服务之路，不断增强人民群众的健康获得感、生活幸福感。