夏季腹泻高发 专家支招这样预防

一到夏季，许多人感觉自己的肠胃变“脆弱”了，动不动就会腹泻。天津医科大学第二医院感染疾病科副主任医师吴存瑾在接受人民网记者采访时提示，夏季是腹泻的高发季节，要注意食物和饮用水的卫生安全。

“如果粪便特别稀薄，超过正常含水量，或次数大于每天3次，排便量超过每天200克时，可定义为腹泻。”吴存瑾介绍，腹泻一般包括感染性腹泻和非感染性腹泻。夏季腹泻以感染性腹泻为主，常见的病原体包括志贺菌、肠致泻性大肠杆菌、沙门菌、诺如病毒、轮状病毒等。另外，进食生冷食物过多、过快或腹部受凉，会使较为脆弱的胃肠黏膜受到刺激，造成胃肠道的应激反应，也会引起腹泻。

“腹泻可表现为稀便、水样便、黏液便、脓血便或血样便。同时可伴有腹痛、恶心、呕吐、腹胀、食欲不振、发热及全身不适等。病情严重者，可以因大量丢失水和电解质而引起脱水、电解质紊乱，甚至休克或死亡。”吴存瑾说。

吴存瑾表示，针对腹泻常用的治疗药物主要分为四类：口服补液盐、止泻药物、抗菌药物以及益生菌制剂。治疗腹泻需要对因对症用药，应在医生指导下服药。老年人、儿童以及重症患者，发生腹泻应及时就医。

那么，夏季该如何预防腹泻呢？吴存瑾建议，预防腹泻可以从注意饮用水卫生、食物生熟分开、培养良好手卫生习惯、减少与肠道传染病患者接触等入手。高温可杀灭致病微生物，饮用水宜煮沸后再饮用。饭前、便后要洗手。生食食物一定要洗净，尽量减少生冷食品的摄入。生熟刀板要分开，餐具要煮沸消毒后再使用。

“夏季吃剩的食物应及时储存在冰箱内，且储存时间不宜过长。冰箱低温只能延缓细菌生长，并不能灭菌，因此存放在冰箱中的食物需要热透后再食用。”吴存瑾提示。