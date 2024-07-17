同样锻炼，为何减肥效果不同

科技日报北京7月16日电 （记者张佳欣）运动会燃烧消耗体内脂肪，但对于某些人来说，燃烧脂肪却比一般人要困难得多。为什么同样的锻炼，不同的人减肥效果各异？日本神户大学一个研究团队找到了其中原因。他们发现了一些新的信号分子，这些信号分子与运动对身体的影响密切相关。研究论文发表在最新一期《分子代谢》杂志上。

此前研究人员已经发现了一种名为PGC-1α的蛋白质信号分子。然而，这种蛋白质水平的增加是否会导致运动减肥结果不同，尚无定论。

此次，神户大学内分泌学家小川涉团队发现，这种蛋白质实际上有几种不同的版本。这些新的PGC-1α版本，称为“b”和“c”，其功能几乎与传统的“α”版本相同，但它们在运动期间在肌肉中产生的量是α的10倍以上，而α版本则没有表现出这样的增加趋势。

于是研究团队推测，调节锻炼期间能量代谢的信号分子，是新发现的版本，而不是之前已知的版本。

研究团队进行了动物实验。实验中的小鼠缺乏信号分子PGC-1αb和c版本，但仍有标准α版本。团队测量了小鼠在休息、短期以及长期锻炼期间的肌肉生长、脂肪燃烧和耗氧量。由于胰岛素不耐受和肥胖的人信号分子水平会降低，团队还招募了患有和没有2型糖尿病的志愿者，让他们接受与小鼠类似的测试。

结果显示，虽然所有版本的信号分子都会引起相似的生物反应，但不同的水平对生物体的健康有着深远影响。只有PGC-1α而缺乏PGC-1αb和c版本意味着，生物体基本上对短期运动视而不见，并且不适应这些刺激。其结果是，这类人在锻炼期间和锻炼后消耗的氧气更少，燃烧的脂肪也更少。

研究团队指出，了解不同版本PGC-1α的生理活性，有助于设计肥胖症的治疗方法。如果能找到一种增加b和c版本信号分子的物质，就可能开发出在运动期间，甚至不运动时增加能量消耗的药物，从而治疗肥胖症。