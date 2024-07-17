“和平方舟”号医院船抵达坦桑尼亚访问并开展医疗服务

新华社达累斯萨拉姆7月16日电 （刘志磊、高庶民）当地时间16日，执行“和谐使命—2024”任务的中国海军“和平方舟”号医院船抵达达累斯萨拉姆港，开始对任务第二站坦桑尼亚进行为期7天的友好访问并提供人道主义医疗服务。这是“和平方舟”第三次访问坦桑尼亚。

上午10时许，“和平方舟”号医院船缓缓抵靠达累斯萨拉姆港。坦方在码头举行了隆重的传统欢迎仪式。坦军医疗服务部部长姆瓦米少将及部分军政官员，中国驻坦桑尼亚大使陈明健等使馆工作人员，当地民众、华侨华人和中资机构代表等在码头迎接。坦方传统舞蹈、中方舞龙等表演接连进行，现场气氛热烈。

访问期间，“和平方舟”号医院船将在主平台提供诊疗服务，同时还将派出10余支医疗分队前往多个医院、社区、学校进行医疗巡诊，并与坦方人员开展联合诊疗、学术交流、文化联谊等活动。此外，“和谐使命—2024”任务指挥员将拜会坦军政官员，参观坦海军基地、医疗机构，部分官兵代表还将参观坦赞铁路、瞻仰援坦中国专家公墓。

“和平方舟”号医院船曾于2010年、2017年访问坦桑尼亚并提供医疗服务。今年是中国与坦桑尼亚建交60周年，“和平方舟”的再次到来将为进一步巩固中坦传统友谊、深化交流合作作出积极贡献。