时下，健步走成为许多人喜爱的锻炼方式。专家表示，如果方法不对，健步走也可能会导致身体不适，甚至损伤骨骼、肌肉系统。

健步走并不是走越多越好、越快越好。北京大学第三医院运动医学科副主任医师梅宇介绍，健步走对膝关节健康有益，膝关节里软骨的健康，很大程度上决定了膝关节的健康程度。软骨的健康依赖关节的活动度，但走路过多可能加重软骨的负担，造成过度磨损，损伤关节。建议每次健步走30—40分钟，步频每分钟100—120次。

健步走应该摆臂。梅宇说，健步走时，身体重心是不稳定的，需要借助摆臂来平衡重心。当步频和步幅增加时，身体更倾向不平衡，更应该增加摆臂的幅度，让走路更稳当。此外，摆臂可以锻炼上肢和脊柱的肌肉。

健步走之前也需要适当热身。梅宇表示，健步走时，运动时间要够长，步幅、步频要达到一定的强度，因此要在运动前将身体调动起来，也就是热身。热身能让关节灵活，肌肉舒展，防止肌肉拉伤，调整呼吸和心率，逐渐适应接下来即将开始的中等强度运动。

如何选择一双合适的健步走鞋？梅宇说，鞋底需要有一定厚度和弹性，鞋帮有一定支撑力，足弓部有支撑，鞋前掌要薄、要软。不建议穿新鞋进行长距离的健步走锻炼。新鞋比较“板脚”，因为新鞋与脚的长度、宽度等会有一定差异，需要逐渐适应。可以先通过遛弯等短距离的活动，适应新鞋后，再作为健步走鞋。

《 人民日报 》（ 2024年07月17日 18 版）