在北京市西城区民政局，患有先天性视力障碍的张女士和王先生借助结婚登记无障碍格式文件，办理了结婚登记手续；各大银行聚焦长者用户的服务场景，纷纷推出手机银行APP“关爱版”，实现关键信息易读、主要功能易找、操作步骤易懂……这些线下和线上暖心的变化标注着我国无障碍环境建设水平的提升。去年9月，无障碍环境建设法正式施行。从各地反馈来看，我国无障碍环境建设正不断取得新进展。

推进无障碍环境建设，是适应人口老龄化社会的必要之举。数据显示，截至2023年末，我国60岁及以上人口超过2.9亿，加上有无障碍需求的残疾人、孕妇、儿童、伤病人员等，社会对无障碍环境的需求广泛而迫切。加强无障碍环境建设，既能为残疾人、老年人提供生活便利，也是保障民生、完善基本公共服务的重要体现。

在无障碍环境建设方面，我国已经取得长足进步。近年来，连续贯通、安全便捷、健康舒适、多元包容的无障碍环境让许多残疾人、老年人从中受益。当前，无障碍环境建设正在从“有没有”向“好不好”转变。在一些城市，无障碍设施功能不完善、覆盖面不全、管理不到位等情况仍时有发生。信息社会中，一些残疾人和老年人还面临着数字鸿沟。有关部门和地方应更有针对性地加大建设改造力度、不断拓宽建设领域、线下线上共同发力，持续推进无障碍环境建设。

注重提升无障碍环境建设的针对性。随着经济社会发展和人口结构变化，对于无障碍设施的需求变得更加多样化。比如，无障碍停车位、交通信号灯语音提示、助浴设备等养老服务设施的需求越来越多。这就要求有关部门和建设单位通过多种方式充分了解残疾人、老年人的实际需求，结合城镇老旧小区改造、城市更新行动等项目对小区、社区、家居环境进行有针对性的改造提升。同时，在无障碍设施建成后，还要建立运营维护机制，让各项功能得以正常发挥。

进一步拓宽无障碍环境建设领域。打造无障碍环境，不仅要着眼于特殊群体的基本生活需要，还应该延伸至金融、文旅、教育、娱乐等领域。比如，银行业金融机构要加强适老化改造，为老年人开通业务办理“绿色窗口”，提升老年群体使用金融服务的体验。再如，文娱企业也可以探索为残疾人定制无障碍版的电视剧、电影等文化产品，丰富他们的精神生活。要用全社会、多领域的关爱，让残疾人更充分、便捷地享受社会生活。

优化无障碍信息交流等软件供给。随着互联网等技术在生产生活中广泛应用，帮助残疾人、老年人跨越数字鸿沟、参与数字生活是一个重要课题。除了要加强盲道等硬件建设，还要畅通“数字盲道”，提升无障碍信息交流等软件供给。应加快普及通用设计理念，从源头优化信息无障碍环境；通过财税金融等多种方式引导企业主动参与无障碍建设，进行技术创新和市场推广；进一步加强全社会的信息无障碍普及教育等。这些举措的最终目的，是创造一个更加包容、温暖、便利的无障碍环境。

无障碍环境建设既是民生工程，也是系统工程，需要政府各部门和社会各方面齐心协力、久久为功。有关方面应深入落实无障碍环境建设法，持续优化无障碍环境建设，助力群众共享“有爱无碍”的美好生活。

《 人民日报 》（ 2024年07月17日 18 版）