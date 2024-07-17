给户外劳动者送清凉送便利

临近中午，户外温度已近35摄氏度。刚刚打扫完路面的环卫工人李长碧，直奔重庆市巴南区龙洲湾街道滨河公园劳动者港湾。

迈进大门，李长碧拿起一瓶矿泉水喝了几口。空调送来的丝丝凉风，让她舒适下来。

只见10余平方米的房间里，桌椅、冰箱、空调、微波炉、烧水壶等设施设备一应俱全。很多环卫工人、园林工人都在房间里歇凉、喝水，这处小小的空间，俨然成为炎炎夏日里户外劳动者清凉的港湾。

龙洲湾街道滨河公园劳动者港湾于2023年5月改建完成并投用。李长碧说，以前到了夏天想休息，只能在路边的大树下坐坐。自从有了劳动者港湾，她每天清晨做完清扫工作，会习惯性来这里休息。“喝一点防暑药品，中午还可以靠着沙发打个盹，比以前好太多了。”李长碧说。

“为关爱环卫工人，我们合理调整作业时间，避开中午高温时段。同时，加大机械清扫冲洗作业频次，减少人工作业量，全力保障环卫工人安全。”巴南区园林绿化建设管理所工作人员张阳说。

在巴南，为户外劳动者提供纳凉服务的，不止劳动者港湾。

每天下午，是鱼洞街道鱼轻路社区小哥驿站最热闹的时候，忙活了一上午的外卖员们纷纷走进驿站休息。

“天气越热，我们订单越多，车子跑到这个时间点就快没电了。”下午4点左右，外卖员任辉在驿站旁边停车位上给车充上电，转身走进几步之遥的驿站。

推开门，一阵阵凉风扑面而来。10多平方米的休息区域配备着冰箱、冰水、空调、微波炉等设施，进门右手边暖心柜上放着藿香正气水、清凉油等防暑物资。在驿站的侧门附近，特地为外卖员、快递员等户外劳动者单独开辟了一处停车区域，既方便停车，又尽可能减少对周边群众出行的影响。

“驿站依托人脸识别门禁系统，24小时开门营业，为外卖员、快递员、网约车司机等新就业群体户外工作者提供服务。”驿站负责人文利娟介绍，驿站内不仅可以纳凉、喝水，还配备有政策咨询、免费理发、技能培训、法律服务等20余种项目，丰富户外劳动者的日常生活。

巴南区在户外劳动者集中的商圈、车站、居民聚集区等区域合理布局，建设61个小哥驿站、50个劳动者港湾，形成15分钟服务圈，常态化为户外工作者提供服务，着力把“家”建在身边。

随着气温的持续升高，巴南区为户外劳动者开展防暑健康讲座和义诊；还联系辖区爱心企业为骑手送酸梅汤、绿豆汤、降暑黄桃罐头、红糖凉糕、雪糕等清凉物品。

《 人民日报 》（ 2024年07月17日 11 版）