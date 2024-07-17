广州全市公立医疗机构实现检验检查结果互认

新华社广州7月16日电 （记者徐弘毅）记者16日从广州市卫生健康委获悉：广州市检验检查结果互认平台近日全面启用，实现了市内公立医疗机构全覆盖，患者在不同医疗机构就诊，不必重复进行检验检查。

近年来，广州市卫生健康委搭建检验检查结果互认平台，对接各级各类医疗机构的医院信息管理系统，实现检验检查结果信息平台预存、系统推送、调阅提醒、共享互认和监督管理。

据广州市卫生健康委介绍，患者就诊时，互认平台会通过医生工作站自动提醒医生有可互认项目，可供调阅查看。当次诊疗过程，医生开具检验检查项目符合互认要求的，系统会进行重复检验检查提醒，提升互认工作的便捷性、有效性。

目前，广州已有287家医疗机构接入检验检查结果互认平台，其中广州市内的省部属、市属大型三级医院全部接入，实现公立医疗机构全覆盖。同时，该平台与广东省内其他地市接入省级互认平台的医疗机构也实现互认共享。

截至今年5月底，广州市检验检查结果互认平台已纳入255项医学检查项目、1181项医学检验项目，实现全市检验检查结果信息调阅提醒、共享互认和监督管理。

《 人民日报 》（ 2024年07月17日 11 版）