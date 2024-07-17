小帐篷支起餐饮消费新场景

“老板，再来10串羊肉串！”周六的夜晚，上海市青浦区淀山湖畔，一座座帐篷里欢笑声和招呼声不停。

“来了！”露营基地负责人施莉娜骑着自行车满场跑，“感觉车胎都要骑爆了。”施莉娜笑着说，“不过，这样的忙碌越多越好！”

近年来，露营成为年轻人的新生活方式，赏花、钓鱼、飞盘、桌游，丰富多样的活动和风景，吸引越来越多人走出城市、走入自然，不断释放消费新活力。

“露营好玩，做饭好累！”不少网友在网上分享露营经历，洗、切、串、烤……想要吃顿烧烤，一整套动作下来，天黑了还没吃上。

“创业前我做过调研，熟练运用整套装备的露营老手是少数，大部分是‘尝鲜’的新手。”施莉娜说，“因此，‘一站式吃喝玩乐’露营服务成为我创业的方向。”

深入行业后，施莉娜发现，现在的消费者既想玩得新，又想玩得好。“以前我们露营时就带个面包、三明治，最多带个自热锅。但现在的消费者更倾向于现制现售的餐饮，对食材的口味、新鲜度、丰富度都要求很高。”施莉娜物色专业的餐饮供应链企业，“试吃了十几家，比较了一轮又一轮，最后才确定了现在这家。”施莉娜说，基地一般会根据第二天的客户数量提前下单，消费者到场前，她已经和同事搭好了架子、生好了炉子，“消费者来了就可以烤，免去自备装备、食材的麻烦。”

“食材很新鲜”“分量很足，吃嗨了”……社交媒体上，不少消费者给露营基地点赞，还拍照上传美食照片。“餐饮在我的整体营业额中占比1/3，但引流的作用远远高于1/3。餐饮做好了，人气才会旺。”施莉娜道出了她的“生意经”。

针对露营餐饮需求，不少餐饮企业抓住机会，提供户外休闲餐饮产品。盒马、叮咚、山姆等生鲜电商平台适时推出“露营套餐”，各类免洗免切的小海鲜、腌制好的牛羊肉手把串，正好满足了市场需求。不少餐厅推出了包含食材、预制菜、炊具、野餐垫等在内的半成品套餐，加热即食，可以通过外送等方式满足消费者需要。

“秘制鸡翅销量同比增长80%，小龙虾同比增长49%……”餐饮零售企业锅圈食汇相关负责人邱伟峻一一列举着今年“五一”假期的“爆款”产品，其中很大一部分流向了各地露营地。邱伟峻介绍，公司原本主营火锅食材品类，新增了露营食材品类后，今年相关产品销售数据有了明显提升。“我们和许多露营地达成固定合作，还尝试做西式餐点，比如比萨、炸鸡，还有精酿啤酒，都和露营相关。”邱伟峻说。

“以前我们都是去菜市场买食材，最多只有十几种品类，还要算上人工和时间成本。”上海一家露营基地负责人介绍，“现在专业的露营餐饮供应链企业越来越多、越来越专业。合作后，我们的品类增长到几十种，客单价增长了40%，带动销售额增长70%。”

作为餐饮消费新场景，露营也带动传统餐饮企业开辟新市场。

一到周末和节假日，海底捞露营火锅上海浦东航头店店长钱江涛就忙得脚不沾地，可同时容纳500人用餐、约6万平方米的场地几乎客满，至少提前一周才能订到位置。

“露营餐厅的菜品都是以套餐形式出售，有双人餐、四人餐和八人餐。”钱江涛说，“人均客单价比我们品牌其它店铺贵一些，但套餐还包含了全天的营位和围炉煮茶、篝火表演、飞盘、棋类等许多免费游乐项目，为餐饮增添了新体验，吸引了很多消费者。”

城市露营餐厅也随之兴起。去年以来，不少商场露台、建筑物的屋顶、小院，“摇身一变”成了露营主题餐厅。一个天幕、几把椅子，三五好友围炉烧烤，下班后放松一下……用产品、场景营造出露营氛围的餐厅，让消费者在工作日也能实现城市“野餐”。

美团数据显示，今年上半年，上海用户主动搜索“城市露营餐厅”的搜索量同比增长超110%，在美团平台上线“露营”主题团购的餐饮商户数同比增长超50%，相关订单量增长超216%。

《 人民日报 》（ 2024年07月17日 02 版）