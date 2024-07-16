直播预告：脾胃病与情绪有联系，如何调节有方法

在中医理论中，情志（心理因素）是影响身体健康的主要因素之一。中医认为，如果人的气机不能调畅、肝郁气滞不能调达脾胃，就很容易出现功能性胃肠病。近年来，我国胃肠消化道疾病发病率逐年上升，如何预防和治疗胃肠消化道疾病已成为人们关注的重点。

7月26日15:00-16:00，杭州市中医院睡眠医学中心主任张永华作客“人民好医生”直播间，和你聊聊“脾胃病与情绪”的那些事儿，欢迎届时收看。

专家简介：

张永华，二级教授、全国名老中医学术继承指导老师、浙江省名中医，博士生/后导师、全国第一批优秀中医药临床人才、第二届全国百名杰出青年中医、享受国务院政府特殊津贴。曾任杭州市红十字会副院长、杭州市第七人民医院院长、杭州市中医院院长等职。

现任中国睡眠研究会中医专业委员会副主任，世界中医药联合会睡眠医学专业委员会副会长、中华中医药学会心身医学分会常委，浙江省中医药学会副会长、浙江省中医药学会睡眠与情志病分会主委、杭州市中医院睡眠医学中心主任等职。三十余年来一直从事中西医内科临床与科研工作，擅长失眠焦虑、脾胃疾病的中西医结合治疗。

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