食品饮料行业大咖共赴FBIF2024盛会 共话破卷出新

FBIF2024食品饮料创新论坛及FBIF食品创新展（FBIF超级选品会）于2024年6月25日至27日在国家会展中心（上海）举办。FBIF2024以“破卷出新”为主题，与业内共同探讨企业如何打破“内卷惯性”。

FBIF2024首日10大分论坛和展览同时开启。FBIF2024首日召开的分论坛包含乳品创新、零食与烘焙、饮料创新、调味品与预制菜、酒零后、营销创新、包装创新、渠道创新、功能性与配料和创业者论坛。

为什么要“破卷出新”？如今中国食品品牌面临的最大挑战就是在国内饱和的市场里出爆品，而第二大挑战是寻找新的增长渠道。

为此，FBIF2024希望不仅要帮品牌做好产品，还能帮好产品找到好渠道。

乳品创新：击中新品类

首日乳品创新论坛的主席指出，目前行业仍然以常温乳品为主，而消费者对短保、冷链产品的诉求与日俱增。

不可否认的是，乳品品牌们正在面临机遇与挑战。如何击中新品类、找到新机遇将成为品牌们发展的突破口。

新希望蓝海副总裁兼联合创始人白雪冬指出，新希望蓝海依托于新希望乳业体系，并关注品牌创新。以达芬奇为例，品牌定位好吃的酸奶，上新的第一款产品为“好满足”，有别于市面上的冻干水果酸奶，其将整颗草莓和葡萄放进酸奶中。

饮料创新：满足消费者不同需求

在饮料创新论坛现场，赫玛实验室创始人兼CEO张彬邀请了国内5家知名配料公司推出了8款姜味饮品，让观众现场品尝并打分。现场观众品评后，选出了最佳体验性产品、最具创新性产品、最具研发性产品、最佳风味性产品。

柠檬创造了无限可能，从经典的雪碧、七喜、冰红茶，到冷榨柠檬液、手打柠檬茶、柠檬口味糖果，时至今日，关于柠檬风味的创新依然层出不穷。而品牌们也证明了柠檬风味产品在全球市场的高接受度。

柠檬风味产品背后的创新机制是怎样的？如何把柠檬风味产品推向更广阔的的市场？创立3年销售额突破3亿元的柠檬共和国、三种柠檬做一杯茶的柠檬向右、扎根产业链的檬泰生物在一起探讨了答案。

分析酒类市场变化

参会嘉宾表示，2023年酒类市场的增长方式发生了一定变化，整体来看，全球酒类全品类总销量下降1%，但价值上涨了2%，酒类的高端化仍将持续，但范围正在缩小，而酒类的增长轴也从发达市场转向了发展中市场。与此同时，由于全球范围内节制饮酒的趋势，无酒精饮料类别的参与度正在上升。

而如今，食品饮料行业对出海的关注度日益提高，具有很强文化属性的酒类应该如何更好地走向海外？参会嘉宾表示，白酒虽然在中国有着非常高的销量，但是中国白酒的出口量占总产量的比例却不到0.3%。即使白酒成功销售到了海外，也很难走出华人圈，融入国外消费者的生活中。

至于中国酒企在出海过程中如何同时兼顾这两个“尊重”，最关键的还是市场教育。在这方面可以借鉴烈酒品牌的做法，比如做一些品鉴会、与调酒师沟通等等，让西方消费者对白酒产生真正的了解。

渠道创新就是回归产品

在“渠道创新”论坛现场中，白象食品集团电商总经理孙亮发表以《新渠道时代：多元化产品激活品牌生命力》为主题的演讲。

对于品牌方来说，渠道创新意味着什么？在白象看来：渠道创新其实是对渠道变化的积极匹配和响应。

孙亮谈到，这几年渠道发生了巨大的变化。每个渠道的体量都在变小，原来可能一个渠道就能做到1个亿的体量，但现在3至5个渠道加起来都达不到相同体量，想要维持原有的规模就必须做更多的渠道。

“在白象今天的洞察里，渠道创新其实就是回归产品，回归渠道本来的样子。”孙亮以香菜面举例，2023年5月，白象在抖音电商推出了香菜面，当时极其火爆。

“成功没有规律可言。对于今天的白象来说，我们也在不断地为渠道的消费者定制适合他们、有竞争力的产品。同样，我们也在每一个渠道投入比原来多得多的人力、物力和财力去研究、去观察变化、去发现这个渠道所有可能的机会，去避开这个渠道里的所有风险。”孙亮总结道。

FBIF食品创新展聚焦创新

FBIF食品创新展展商涵盖乳品、饮料、零食、酒、方便食品、功能性食品、配料、代工、包装、设计、营销等多个类别，超过900多家展商。在历届FBIF展览中，主办方特别策划的独家活动区一直备受期待。今年，FBIF食品创新展2024的独家策划活动区深度聚焦于创新，由FBiF全球新品收藏夹、FBiF全球创意包装作品集、FBIF渠道对接会和Foodtalks沙龙构成。

今年FBIF食品创新展特别发起“超级选品会”系列活动，包括有350多个全球爆品与创新品牌构成的“新品对接长廊”以及FBIF食品创新展的品牌展；50多个重磅渠道组成的“渠道洽谈专区”；100多个定邀渠道构成的的“渠道对接会”和150余位代表渠道大咖与优质品牌高层深度参与的“渠道晚宴”等。

“渠道对接会”包含八大主题对接活动，涵盖了京东超市、7-11、TEMU等。八大主题对接活动分别为京东超市专场招商会、百望达/7-11连锁便利专场招商会、TEMU跨境电商专场招商会、华东大区渠道专场对接会、食品出海专场对接会、达人团长专场对接会（仪美尚）、食品饮料代工专场选品会和Wow Food 2024 赛事专场选品会。

“渠道洽谈专区”已有50+重磅渠道入驻专区点位，包括Temu、好特卖、Weee！、鲜生活、彩华商贸（悦合集）、交个朋友等，现场还有许多热情的观众排队领取包含350+品牌，1200+产品的《2024年度食品爆品与创新产品手册——渠道选品目录》。