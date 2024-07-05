小暑：防“暑湿”伤人 做好这五点

“倏忽温风至，因循小暑来。”7月6日，我们迎来二十四节气中的第十一个节气——小暑。小暑节气，意味着盛夏即将到来。小暑时节稍有不慎，夏季特有的暑湿型感冒容易“找上门”。那么，该如何远离暑湿型感冒？小暑养生有哪些注意事项？人民好医生《个人健康手册（二十四节气·小暑篇）》为您进行解答。

谨防“暑湿”伤人 不宜用发汗来退热

小暑时节，天气炎热，空气中湿气较重，而夏季人们喜欢吹风扇、贪空调、冲冷水澡、喝大量冷饮等以图凉快，如此外热内冷，容易出现感冒发烧等不适。

此时，暑湿型感冒是一种较常见的感冒。它是“暑气”和“湿气”共同作用、在湿热天气中受凉所致，常伴有身热微恶风寒、头昏重而胀痛、恶心呕吐、少汗、肢体酸重疼痛、咳嗽痰黏、口中黏腻、鼻塞流涕、胸脘痞闷、口不渴或渴饮不多、心烦、大便不爽、小便赤等症状。

温馨提示：暑湿型感冒患者即便出汗后，热度也是依旧难以下降，因此，不能靠发汗的方法来退热。为避免延误治疗时间、加重病情，应及时前往医院，寻求专业的检查与治疗建议。

做好这五点 预防暑湿型感冒

为了预防暑湿型感冒，可以采取以下措施：

保持适宜的环境温度和湿度

避免长时间处于高温、高湿的环境中，保持室内通风，降低温度和湿度。

饮食保持清淡

夏日饮食应保持清淡，避免食用生冷辛辣的食物，多摄入富含维生素的水果和蔬菜，如苹果、柚子、胡萝卜等。

进行适度锻炼

根据个人实际情况，适当进行体育锻炼，如慢跑、快走、游泳、瑜伽等，以增强身体的免疫力。

合理使用空调

避免长时间使用空调，注意房间通风透气，空调温度不宜设置太低，室内外温差也不宜过大，一般较适宜温度为26至28摄氏度。

注重个人卫生

养成良好的个人卫生习惯，饭前、便后、接触公共物品后、回家后要洗手，减少接触感冒患者接触过的物品，避免用脏手接触眼睛、口鼻等部位。

温馨提示：体质较弱的人群，可根据医生的专业建议，适当服用中药预防感冒。

巧用食疗方 缓解暑湿型感冒

患暑湿型感冒时，可适当多食用西瓜、黄瓜、番茄、橙子、苹果、菠菜等富含水分、维生素的食物，也可根据自身情况，选用以下几款食疗方进行缓解。

清暑祛湿茶

做法：鲜扁豆花、鲜荷叶、鲜玫瑰花各20克。先将荷叶切成细丝，与扁豆花、玫瑰花置入容器内，加水500毫升，煎成浓汁，加适量冰糖，代茶饮用。

作用：清暑泻热，行气祛湿。

适用人群：暑热挟湿，耗伤气阴为宜。

荷叶菊花苡米汤

做法：鲜荷叶一张（或干荷叶12克），菊花12克，苡米30克，加水煮汤，去渣服。

作用：清暑利湿。

适用人群：暑湿伤及上中二焦者为宜。

藿香叶粥

做法：鲜藿香叶20克，煎汤加白糖，每天服3～4次。或先用粳米100克煮粥，加藿香汁煮沸，即成藿香粥，适量服用。

作用：辛散透表，芳香化湿。

适用人群：夏日外感风寒、内伤生冷者为宜。

酿冬瓜

做法：冬瓜一个约500克重，海米10克，猪肉末10克，香菇20克，麻油、味精、精盐、淀粉适量。先将海米用温开水发好，香菇切成细丁，与肉末等搅拌均匀备用。把冬瓜洗净，切顶取瓤，将海米、香菇等倒入瓜内，将瓜顶复盖，蒸15分钟，蒸熟后放冷即可食用。

作用：清热利尿，益气除烦。

适用人群：气虚感受暑湿者为宜。

温馨提示：食物在治疗疾病中一般用于辅助治疗，明确诊断为暑湿感冒的患者，应在医生的指导下服用药物治疗。

（本文由国家重点学科中医男科学科带头人、中华中医药学会男科分会主任委员、北京中医药大学东直门医院男科研究所所长李海松，山东第一医科大学第一附属医院（山东省千佛山医院）主任医师、中华中医药学会药膳分会主任委员宋鲁成，中国中医科学院西苑医院呼吸科主任医师樊茂蓉进行科学性把关）

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