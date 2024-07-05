小暑期间如何预防中暑？权威解答来了

人民网北京7月5日电 （陈子源）今天，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍“时令节气与健康”有关情况，并回答媒体提问。

会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，明天是二十四节气中的第十一个节气——小暑。我国多地自小暑起将进入雷暴最多的时节。随着天气变得越来越炎热和潮湿，有些人可能会出现身热汗出、口渴多饮、精神疲惫、心烦面赤、食欲不佳等表现。为此，公众要在饮食、作息、情绪等多方面，进行相应的调节，注意解热消暑，补充体力，清静养心，清暑益气，同时也要防范极端天气可能带来的危害。

“小暑时节，气温升高、湿度变大，在户外容易出现中暑，在室内容易患‘空调病’。”中国疾病预防控制中心研究员潘力军表示，中暑的症状主要有头晕、眼花、头痛、恶心、胸闷、烦躁等。容易中暑的高风险人群有儿童、孕妇、老年人、慢性基础性疾病患者、户外工作人员，特别是高温环境下的人员。

小暑期间如何预防中暑？潘力军建议采取以下措施：尽量选择清晨或傍晚天气比较凉爽的时候外出。白天外出时，采取防晒、降温措施，比如戴遮阳帽、喷雾降温等。如果运动量较大时，应少量多次喝淡盐水或运动饮料，以补充体内流失的电解质。如果出现头晕、乏力、口渴等中暑症状，应及时到阴凉处休息，补水降温。如症状无缓解或加重，应立即就医。

此外，潘力军指出，“空调病”是指人们在封闭的空调环境下工作、学习时，因空气不流通、温度较低，出现鼻塞、头昏、打喷嚏、乏力、记忆力减退等症状，多见于老人、儿童及妇女。预防这类疾病：一是做好空调清洁；二是设定好空调的温度，不宜低于26℃，且每隔2到3小时，开窗通风20到30分钟；三是从户外刚回到空调房间的时候，注意防止室内外的温差过大，因温度骤变而引起“空调病”的症状。