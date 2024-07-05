伊利：“四链融合”助推中国奶业高质量发展

7月3日至5日，第十五届中国奶业大会、2024中国奶业20强（D20）论坛暨2024中国奶业展览会在武汉国际博览中心召开。本届展会展览面积约10万平方米，一站式呈现中国奶业的全方位发展态势。

此次大会上，伊利发布了产业链上游“四链融合”成果，未来将继续发挥产业链“链主”作用，加速数智养殖、打造精益牧场、种植优质饲草、激活人才引擎，多措并举，提升行业核心竞争力，支持产业链上游发展。

大会同期，在“点”“识”成金——2024中国奶业发展战略研讨会上，伊利集团执行总裁刘春喜表示：“当前奶业发展面临一定的困难，在这关键时期，中国奶业应紧扣产业链、创新链、数据链和人才链，实现‘四链融合’，全面构建高效协同、互融互通的产业创新生态，加快创新步伐，提升核心竞争力，实现高质量发展。”

对于如何推进“四链融合”，刘春喜认为，在优化产业链方面，要打造自主可控、安全可靠的现代化奶产业体系，形成协同创新、降本增效等规模效应；在激活创新链方面，应与产业链的部署相衔接，通过创新链使中国奶业科技创新与产业发展协同联动、深度融合；在贯通数据链方面，利用大数据和智能化工具，在上游建立智慧牧场实现科学高效的养殖管理模式，在中游建设智能生产基地大幅提升生产效率和质量，在下游建设消费者智能洞察系统不断创新产品和服务；在完善人才链方面，要积极发挥企业与国家乳业技术创新中心平台作用，与国内外高校、科研机构开展创新合作，集聚全球食品创新人才智慧。

此外，在2024中国奶业展览会上，伊利集团副总裁徐克分享了关于奶业对于乡村振兴事业的相关感想。他认为，奶业一头连着农民群众的“钱袋子”，一头连着乡村发展的“新路子”，乳企应聚焦农牧民技术弱、融资难及风险抵御能力弱等问题，充分发挥技术、管理、资金等优势，与农牧民利益共享、风险共担，带动产业链共赢。同时，开展奶牛养殖专业化技术研究、技术服务与应用推广，为牧场的提质、降本、增效量身打造一套可落地的精准方案，进而推动现代农牧业产业化，助力奶业振兴和乡村振兴。

“当前，随着消费者健康意识提升、消费需求日趋多元细化等因素，我国乳业从基础的传统乳制品，逐步向技术创新型和稀缺资源型产品或品类升级，这对于乳企而言是全新的考验。”徐克表示，作为一家与健康相关的食品企业，伊利致力于携手全球创新机构与专家，深耕中国全生命周期人群的营养健康研究，同时不断提升深加工技术水平，加快乳制品品类创新和功能性乳品创新，持续满足消费者个性化、多元化、细分化的营养需求。

“未来，伊利将加快数智升级，持续深化数实融合，以‘数智力量’全面提升全产业链核心竞争力，助推奶业高质量发展。”徐克说。