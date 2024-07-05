热射病与一般中暑的区别是什么？专家解答

近期，多地高温持续，热射病也进入高发期。作为高温杀手，热射病和一般中暑的主要区别是什么？为此，人民网采访了江苏省中医院急诊科主任中医师徐顺娟。

徐顺娟介绍，暑热节气当令，当长时间暴露于热环境和（或）剧烈运动后，体温调节功能出现异常，人体中的水分和电解质平衡会遭到破坏，从而引发头晕乏力、胸闷气促等一系列身体不适，这种情况称为中暑。中暑按照症状轻重程度，一般分为三类：先兆中暑、轻症中暑、重症中暑。其中，重症中暑又分为热痉挛、热衰竭和热射病。热射病是最为严重的中暑，通常表现为高热、中枢神经系统功能异常，并可伴有多脏器功能衰竭，死亡率很高。

“经典热射病常见于年幼者、孕妇和年老体衰者，或者有慢性基础疾病或免疫功能受损的个体，通常是被动暴露于热环境，尤其是高温高湿环境下，引起机体产热与散热失衡而发病。”徐顺娟指出，热射病的突出特征一般为高热，体温可达到40℃以上，皮肤干热、无汗，中枢神经系统功能异常，如精神状态改变、抽搐甚至昏迷，并可伴有多脏器衰竭而危及生命。而一般中暑患者体温常会超过38℃，但不到40℃，伴有面部潮红、皮肤灼热、出汗、头昏、乏力、胸闷不适、不思饮食、恶心呕吐等症状。

徐顺娟表示，热射病的治疗方法包括快速降温和器官保护。其中，降温方法有体外降温、体内降温、药物降温等，一般在家中能做到的散热、通风等仅是体外降温，对于热射病的救治远远不够。因此，在高温高湿环境中，如果出现头晕、头痛、乏力、气促等中暑症状，要尽快将患者转移至阴凉、通风处休息，保持患者气道通畅，可以给予少量多次饮水，或者饮用绿豆饮、酸梅汤等解暑之品。一旦出现高热、无汗、意识模糊、惊厥，甚至无反应等热射病症状时，不要犹豫，及时拨打120，尽快就医。

“高温高湿的气候和高强度体力活动是导致热射病最主要的危险因素。”徐顺娟提醒，炎炎夏日，预防热射病，应当尽量避免长时间待在高温高湿或者不通风的环境里，出行时尽量避开午间高温时间段，衣着宽松、透气，并做好防晒。不得不在户外作业或活动时，要注意个人身体状态，间隔一段时间要到阴凉处休息、补充水分。同时，重点关注高危人群，如婴幼儿或老年衰弱患者，暑热季节一旦出现发热不退，或合并有其他如乏力、精神状态改变等症状时要及时就医，避免延误病情。