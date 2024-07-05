炎热夏季 警惕食源性疾病

炎热夏季，美食不断激活着我们“舌尖上的多巴胺”。然而，因高温多雨，夏季也是食源性疾病高发、易发的季节。我们在享受美食的同时，也要警惕“病从口入”的风险。近日，人民网记者采访了武汉大学人民医院（湖北省人民医院）感控办副主任叶青，教您如何预防食源性疾病。

叶青介绍，食源性疾病是指通过摄取食物，使各种致病因子进入人体而引起具有感染或中毒性质的一类疾病。通俗地讲，食源性疾病就是通过“吃”而引发的疾病。感染性食源性疾病，主要是因为食品污染致病微生物等所引起的疾病。中毒性食源性疾病，主要是因为有害化学物质、动植物毒素等污染食品而导致的急性或慢性中毒。

“食源性疾病的主要症状以胃肠道症状为主，包括恶心、呕吐、腹痛、腹泻等；部分患者可伴有发热、头晕、头痛；其他严重后果包括肾功能衰竭，肝功能衰竭，大脑、神经功能障碍，反应性关节炎，癌症和死亡。”叶青说。

叶青表示，遵循以下五个要点，可以有效预防食源性疾病。

一是保持清洁。加工烹饪食物时，要保持手部、餐具厨具和厨房环境的清洁。

二是生熟分开。加工生、熟食物的厨具、容器，处理食物的案板、刀具要分开使用。

三是食物要彻底烧熟煮透。肉、禽、蛋类和海产制品要充分烧熟煮透；冰箱里存放的剩余饭菜、熟食，再次食用前应彻底加热煮透；不生食、半生食海鲜及肉类。

四是要在安全的温度下保存食物。熟食在室温下存放不宜超过2小时；所有熟食和易腐烂的食物应及时冰箱冷藏；储存在冰箱中的食物不宜放置过久，应尽快食用。

五是要使用安全的水和食物原料。饮用符合安全标准的水，不喝生水；挑选新鲜、有益健康的食物；水果和蔬菜食用前要彻底清洗干净；不买、不食用超过保质期的食物以及不认识的野菜或野生蘑菇。

“如出现呕吐、腹泻等食源性疾病症状，应立即就医。同时，保持充足水分摄入，以防脱水。在怀疑食物中毒的情况下，切忌自行处理，更不要盲目使用药物，以免造成更严重的后果。”叶青提示。