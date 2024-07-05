百姓看病就医更加方便

“如今，家门口就能看病，真是方便多了！”7月1日，刚看完病的拥西卓玛，走出四川省甘孜藏族自治州白玉县人民医院，脸上洋溢着满意的笑容。

同样感到满意的还有患者当穷。由于肾功能不全，她需要每周进行3次血透治疗。以前，为了治疗，她不得不长途跋涉到100多公里外的德格县，路途颠簸，开销巨大。今年1月，白玉县人民医院血透中心启用，为她和许多慢性肾衰患者带来了福音。

“现在家门口就有血透室，每年能节省近2万元的费用。”正在接受透析治疗的当穷说，许多像她一样的患者可以就近享受到专业、便捷的透析治疗服务。

白玉县血透中心的建立，是白玉县医疗卫生事业发展的缩影。“血透中心建成后，保障了血透室170余名透析患者的透析治疗，让全县120余名终末期肾病患者实现‘血透不出县’。”白玉县人民医院医务科科长薛康说，在成都市武侯区的帮助下，白玉县人民医院血透中心正式投入使用，项目除包含血液净化中心建设外，还有危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心的建设。

“近两年来，武侯区投入1750万元的援建资金，用于ICU病房的扩建与升级、手术室的现代化改造以及智慧医院的全面建设。”武侯区第七批对口支援工作队队员、白玉县人民医院副院长余江说，2023年底，完成危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心等的建设，还通过深度的医疗培训以及与对口支援医院的紧密交流，形成一系列标准化的医疗流程。

此外，武侯区还带来了康复科、外科、内科等多个科室的先进医疗技术，如超短波电疗、经尿道膀胱镜输尿管支架取出术、血液透析滤过（HDF）以及颈静脉穿刺术等，为白玉县人民医院的医疗服务水平带来提升。

“自2014年以来，在武侯区的对口支援下，县人民医院推进外科、妇产科、儿科、康复科、口腔科、检验科等重点专科的建设，先后共开展新技术和新项目68项。”薛康说。工作队与白玉县医务人员建立“师带徒”关系，开展多项培训和手术带教示范，提升本土医疗技术。同时，工作队还组织本土医护骨干进修学习，并完善乡镇医务人员上挂下沉制度，提高中心卫生院服务能力。

近年来，依托武侯区对口支援，白玉县医疗卫生事业快速发展，服务能力大幅度提升，当地老百姓家门口看病就医更加方便。

“提升县域卫生健康服务水平是确保老百姓便捷就医的关键所在。”武侯区第七批对口支援工作队领队、白玉县委常委、副县长陈兵说。