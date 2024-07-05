“脸基尼”、防晒面罩、冰丝套袖……入夏以来，不少地区迎来骄阳的炙热“烤”验，与以往布料少一点、再少一点的流行穿搭不同，许多消费者选择将身体从头到脚包裹严实，以防晒衣为代表的各式物理防晒装备走俏市场。产品供给多样化，消费需求攀升，正带动“防晒经济”持续升温。

“夏天紫外线强，防晒非常必要，外出都得备上防晒衣。”家住天津的马女士说，自家衣橱已经囤了三四件防晒服，她时不时还会在各大电商平台寻找材质更轻薄、款式更新颖的产品。炎炎夏日，像马女士这样的硬核防晒装备忠实“粉丝”不是少数。

天猫平台数据显示，今年5月以来，防晒衣成交额同比增长90%以上，各大品牌的凉皮防晒衣、冰丝防晒衣等产品销量不凡。同时，防晒消费呈现不少新意。

——供给端，防晒产品更加丰富，性能更优、款式更新。

“我们观察到一个很有意思的现象，现在的消费者穿防晒衣是为了更好地去‘晒’。从户外运动到旅游业的火热，都说明大家想去拥抱阳光，却不想被晒黑。我们的产品，就是要满足这个需求。”功能性服饰品牌SINSIN联合创始人林雅琳说，如今，防晒装备消费场景更加多元，户外、骑行、开车等是高频场景。消费者对于防晒装备的选择，不仅考虑其防护效果，还注重在不同生活场景下的适用性和时尚感。

各大品牌纷纷研发更符合消费者需求的产品。骆驼品牌总监张沧乐介绍，今年“618”大促期间，骆驼户外防晒衣的用户数相较去年增长了七到八成，“我们的产品有不同系列，满足用户的不同需求。比如有的系列主打更全面的防护，头部、脸部、手背都做了一些人性化的设计，基本实现全覆盖；有的系列就主打时尚，除了高倍防晒，色彩更加鲜艳，款式也更年轻化。”

从黑科技助力的新面料新材质，到令人眼花缭乱的新款式新设计，防晒衣已不再是一件简单的衣服。此外，防晒面罩、冰丝套袖、“脸基尼”等多样产品，从多个角度满足消费者的防晒需求，成为夏日必备好物。

——消费端，消费者构成更加多元化。

越来越多男性正加入“防晒大军”。天猫“618”大促期间，男性防晒产品搜索量同比增长127%，相关产品销量也快速增长。购物平台上，骆驼、蕉下、李宁、波司登等多个品牌的男士防晒衣都在“防晒衣热销榜”上，尤其是喜欢露营、徒步、骑行等户外运动的男性更偏好物理防晒。

“这一两年，我在户外运动时会更加注意防晒，一般都选择运动系列防晒装备。”70后苏先生热爱骑行锻炼，现在也加入了防晒装备的消费者之列。“骑行的时候空顶帽、防晒衣、护腿护膝肯定都会备上。做好基础防晒，运动起来更加畅快。”他说。

“从防晒衣市场的发展和火爆，能看出中国百姓对于健康消费、环保消费的关注。”中国人民大学商学院市场营销系副教授丁瑛认为，消费者运动锻炼、关注身体健康的需求不断释放，很大程度上助推了相关消费的发展。随着经济实力提升，消费者的关注点从“能用就行”逐渐转向“绿色、可持续”，采用硬核科技的防晒装备更受关注。此外，随着“Z世代”成为消费主力军，“悦己”消费趋势越来越明显，在他们的观念中，相较夸张和精致，舒服合体更重要，防晒衣也从这些维度带给消费者更好的体验。

需求拉动、供给提升，“防晒经济”越来越热。市场机构数据显示，从2021年至2026年，防晒服饰的市场规模将以9.4%的年复合增长率增长，预计2026年市场规模可达958亿元。

对于防晒消费市场的未来发展，商家纷纷表示看好。“消费者防晒抗衰意识提升、多元化防晒场景需求不断衍生，防晒服饰行业发展迅速，防晒配饰类目如口罩等产品的需求也会持续增长，防晒赛道热度只增不减。”林雅琳说。

“今年的销售数据比往年好很多，明年可能继续高增长。”张沧乐认为，从女性讲究防晒到越来越多男性加入“防晒大军”，从防太阳光到防紫外线，防晒产品应用场景会更广泛，相关产品系列也更加丰富，防晒这个细分市场增长潜力可观。