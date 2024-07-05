直播预告：专家解读如何科学防治过敏性疾病

过敏是一种常见的慢性疾病，而夏季是过敏性疾病高发的季节，因此每年的7月8日被确定为“世界过敏性疾病日”。

7月8日15:00至16:00，中华医学会变态反应学分会主任委员、南京医科大学第一附属医院耳鼻咽喉科主任、过敏诊疗中心主任程雷将做客人民好医生客户端直播间，讲解过敏性疾病的防治知识，敬请关注。

专家简介：

程雷，医学博士，教授，主任医师，博士生/博士后导师。南京医科大学第一附属医院（江苏省人民医院）耳鼻咽喉科主任，过敏诊疗中心主任。中华医学会变态反应学分会主任委员，中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会常委，中国医院协会罕见病专业委员会常委。

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