送医送药品 登门送检查

移动体检车平稳停下，医疗专家熟练地搭设起临时就诊点，准备接诊；车辆则化身临时检查室，各类常用便携的检查设备开始运转。处方开出后，药品能直接配送上门。

产业工人健康行活动正式拉开帷幕。活动由广州市总工会、广州市第十二人民医院（以下简称“市十二医院”）和企业工会共同举办，服务产业工人上千名。

张先生是五羊本田摩托有限公司的一名一线职工，他尿酸高、血压偏高，还有轻微的肾功能损伤。“平时工作忙，加上对个人健康也确实不够重视，一直没有专门就诊。”现在医生们上门问诊，他觉得机会难得，快步来到了内分泌科的诊位前，掏出了这两年的体检报告。

接诊的医生一看报告，发现张先生早已被列入了科室的重点关注名单。由于近年来该企业的职工体检都在市十二医院进行，医院在对体检报告中的异常情况进行分析时便已留意到了他。在接诊医生的指导下，他先打开了“广州市第十二人民医院互联网医院”挂号。之后医生对他给出了如低嘌呤低盐饮食、注意休息等健康生活方式建议，并通过互联网医院开具处方，药品随后将以物流方式配送上门。最后，张先生将医保定点医院也改为了市十二医院，方便后续的诊疗。

据市十二医院党委书记林鲤洁介绍，车载“三送”是活动的核心环节，“所谓‘三送’，即送医送药送检查。医院这次组织了7个专科共计20余名医护人员在现场开展义诊，派出DR检查车、钼靶检测车、移动听力测试车、便携式B超机等设备，为产业工人群体的慢性病防控提供了更为精准、便捷的诊疗服务。”

“这个活动不仅把优质诊疗服务送到职工身边，还通过科普讲座、宣传手册等多种方式提高大家的疾病知晓率，尽量减少健康问题的发生。”活动相关负责人表示。

现场，医院还为企业职工准备了“健康大礼包”，包括：“职业人群健康手册”，附有医院18个专科的诊疗范围介绍及咨询电话；“职业人群健康科普精品课程手册”，内含80个科普课程供企业根据需求预约授课；“健康处方”，围绕企业职工20余种常见健康问题进行科普。

林鲤洁表示，这是医院着力打造的“职业病防治+”综合健康服务新模式，今年将开展“三送”试点服务的企业还有近10家，预计将为上万名产业工人提供健康咨询和诊疗服务。

《 人民日报 》（ 2024年07月05日 15 版）