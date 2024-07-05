丰富护理项目 减轻居民负担

“大娘，毛巾温度咋样？合适的话就眨眨眼。”近日，记者走进吉林省长春市二道区张淑春大娘家中，护工景印铃正为老人擦拭身体。

2018年，张大娘突发脑梗，卧床不起。由于家里并不富裕，难以负担聘请保姆或是护工的费用，只能是老伴王鹏山亲自照顾，“有时间就给她翻翻身、擦一擦。”可70多岁的王大爷做起这些也日渐吃力，再加上缺乏护理知识，“总担心照顾得不到位，她不舒服。”王鹏山说。

这是许多失能家庭的共同困境，由于各种原因，“机构不愿进、家庭无力护”。据测算，截至2021年末，长春市有超3万名失能人员享受机构照护保险政策，但仍有66%的失能人员处于居家状态。

2021年，作为全国失能人员长期护理保险首批试点城市，长春市开展失能人员长期护理保险居家照护服务，与定点服务机构签订协议，专业护工上门，有温水擦浴、洗头、压疮预防等18项服务项目可供选择。生活照料40元/小时，医疗护理50元/小时，城镇职工、城乡居民按比例报销，保费按照国家要求从医保账户直接拨付。王大爷心里有笔账，护工每周来家里两次，每次2小时，一个月的个人花费不过百来元钱。

说话间，那边擦浴已经完成，拥有高级护理证的景印铃开始为老人进行康复训练，边轻柔按摩、活动关节，边跟王大爷介绍要点——按摩力道过重也会伤到肌肉，轻柔一点更好。“您控制不好力道的话，揉捏时可以看看自己指尖，略微泛白就差不多。”景印铃说。这是长春照护险今年新增的项目——肢体康复训练。失能患者需要按摩，可张大娘几乎丧失表达能力，力道大了还是小了，自己不会说，景印铃教的方法帮了大忙。“现在好了，我也能更专业地照顾她了。”王鹏山说。

长护险不仅有，还在持续升级。2023年，长春市医疗保障局深入社区、失能老人家中、服务机构多方调研，收集整理失能家庭的高频护理需求。“除了要考虑百姓需求，也要关注安全性。”长春市医疗保障局副局长徐庆丰告诉记者，调研中，医保局发现许多失能老人咳痰困难，因此，长护险新增拍痰项目。为什么是拍痰而不是吸痰？“因为吸痰需要医疗器械辅助，居家操作可能产生风险。”徐庆丰说。

今年4月1日，长春市长期护理保险居家照护服务在原有18项基础类服务护理项目基础上，新增生活自理能力训练、康复训练等居家照护服务内容，服务增至34项。同时将保障范围扩大至全市各主城区、开发区，将参保城镇职工、城乡居民、灵活就业人员全部纳入保障范围。预计将解决万余户失能人员家庭的居家护理难题，每年为参保人减负8000余万元，长春市也成为东北地区首个实现长期护理保险居家照护全覆盖的城市。

同时，长春市医保局还研发了“居家照护服务智慧系统”，通过微信小程序，可完成预约申请、护理监督、线上付款等业务。“2023年，小程序也升了级。考虑到许多老人操作智能手机有困难，子女又时常不在身边，现在，小程序可以用子女微信号绑定父母的身份信息，便于远程申请服务、支付费用。”徐庆丰说。

下一步，长春市医保局还计划与社区网格长建立联系，对参保失能居家人员摸底调查，保证政策应知尽知、应享尽享。

《 人民日报 》（ 2024年07月05日 15 版）