云南优化低保救助服务

本报昆明7月4日电 （记者叶传增）记者3日从云南省民政厅获悉：近年来，云南持续优化低保救助服务，不断健全政策制度、提高保障标准、改进管理服务，以实现精准施保。据介绍，云南省各级民政部门推进各项改革事项落地，实现居住地申办低保全省覆盖。云南省民政厅从2016年起划定省级最低指导标准，统筹推进全省提标工作，推动城市低保标准从2015年的400元提高到2024年的735元每人每月，年均增长7%；推动农村低保标准从2312元提高到6400元每人每年，年均增长12%。通过逐年提高低保标准，与扶贫标准、防止返贫监测标准的有效衔接，守住不发生规模性返贫底线。

此外，民政部门与18个部门实现数据共享，严格核对新申请对象家庭经济状况，定期复核排查在保对象。全省统一按月通过“一卡通”平台发放低保金并短信告知结果，同时推广使用线上平台，实现“掌上办、指尖办”。并鼓励动员社会力量参与低保等社会救助，推动形成“物质+服务”救助形式，为低保对象等困难群众提供多元化救助服务。目前，云南省共保障城市低保对象36.93万人、农村低保对象232.25万人。今年上半年，全省共发放低保资金56.26亿元。

《 人民日报 》（ 2024年07月05日 15 版）