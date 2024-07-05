别让大个子“窝”于小桌子

“现在这个桌椅高度正好，坐着听课更舒适了。”福建泉州晋光小学低年级教室内，课桌椅由低到高呈阶梯状分布，可以根据学生的身高差异、体形特点进行调节。这种可调节高度的课桌椅，受到学生欢迎。2023年底，泉州启动中小学校教室课桌椅配置改善工作，指导学校配置可升降式课桌椅，鼓励有条件的学校提供可折叠式午休桌椅，为学生创造了更加友好的学习和休息环境。

课桌椅是校园的基本装备，是陪伴孩子的日常学习用具，对他们的健康成长具有直接而深远的影响。我国早在2014年就发布了相关国家标准，规定了11种大小型号的学校课桌椅。近年来，教育部及相关单位加快制修订相关政策和标准，引导中小学逐步改善课桌椅配置，一些地方也有序推进可调节式课桌椅进校园试点，取得积极成效。

也要看到，课桌椅与学生身高不匹配的问题，依然在较大范围内存在。由于有些可调节式课桌椅使用不便，加上经费不足、管理不到位，不少学校往往选择使用统一高度的课桌椅。有的地方，从低年级到高年级都使用同一套课桌椅。有些学校虽然投用了可调节式课桌椅，但因为不易操作，或出于美观考虑，闲置了这一功能。眼下，孩子们平均身高越来越高，解决这一问题的重要性和紧迫性愈加凸显。

小小课桌椅，承载梦想，连着健康。科学合理地配置课桌椅，不仅能改善课堂体验、提升学习效率，也有助于预防近视和驼背。加强政策支持和资金投入，加快对课桌椅进行适配化改造，尤为关键。

根据中小学生成长状况配备合适的课桌椅，需要不小的投入，必须把资金花在刀刃上。可选择对原有桌椅进行梯度化改造，也可采购部分可调节式课桌椅，与存量桌椅搭配使用。一些地方进行了有益探索。比如，江苏南京将课桌椅采购纳入全市带量采购试点改革重点任务，实现每套课桌椅平均节约资金约100元。进一步提高对合理使用课桌椅的重视程度，立足自身实际，多出实招新招，才能将这件学生关心、家长操心、全社会挂心的关键小事办好。

大个子“窝”于小桌子，表面看是孩子发育快带来的新问题。但从本质上讲，这是教育管理如何跟上时代变化、如何更加精细化的问题。除了提升课桌椅适配度外，还有许多类似的需求。比如，如今孩子们发育早发育快，需要提高学校食堂配餐水平；电子产品在教学和生活中日益普及，需要对其设定合理的使用时长；等等。尊重孩子们的视角，从他们的感受和需求出发，才能及时发现需要改进的问题，减少孩子们成长中的烦恼。

青少年是祖国的未来、家庭的希望。中小学阶段，孩子们成长快、变化大。对他们的每一个变化、每一种需求，保持关注，及时回应，就能为青少年创造更温暖的成长环境，更好促进他们身心健康和全面发展。

《 人民日报 》（ 2024年07月05日 08 版）