从“小条码”透视大市场

“嘀嘀”，在超市收银台、大小便利店、景区商店，一件件商品通过扫描条码支付，走进千家万户。

商品条码是商品的唯一身份标识，也是商品在市场流通的“身份证”和“通行证”，企业每申报一种商品条码数据就标志着一款新商品的诞生。国家市场监督管理总局中国物品编码中心发布的数据显示，一季度，我国登记使用商品条码的消费品新增413.0万种、同比增长9.5%，消费品品种总量达19615.7万种，保持世界领先。

“小条码”折射消费复苏

一季度新增消费品突破400万大关，达到近三年最好水平

生活中，人们经常看到商品包装上一组规则排列的黑白条纹，下方附有对应的数字，这就是商品条码。

中国物品编码中心产品部主任冯宾介绍，商品条码通常为8—14位（分为8位、12位、13位和14位），其中13位商品条码应用最为普遍。我国境内分配的商品条码，前两位为69开头，未来还会启用68开头的商品条码。使用商品条码可以是单个商品，如一瓶可乐、一件衣服、一台电视，也可以是一箱奶粉（六罐）、一组香皂（五块），还可以是散装称重的蔬菜、水果等。

商品有了这个“身份证”，超市的收银扫描枪、仓库管理的识读器、消费者的手机摄像头，就能快速地识别并读取这个商品“身份证”码，再通过信息系统关联后台数据，即可获取商品的规格、价格、生产企业以及其它扩展信息，从而快速准确地实现商品的查找、比价、盘点、结算等操作，使商品在海量信息中能够“找得快、找得准、找得对”，确保商品合规、安全、高效的流通。

跟踪“小条码”，可以看出国内市场消费复苏的景象。2023年，登记使用商品条码的消费品新增1964.0万种，同比增长19.2%，这是我国新增消费品4年来首次转正，登记使用商品条码的41大类消费品中，有39类实现增长，折射出国内市场消费复苏、活力昂扬的喜人景象。

再回溯近3年，一季度新增消费品数据，呈现逐年上升趋势。2022至2024三年一季度新增分别为324.7万种、377.3万种、413.0万种。特别是，2024年一季度新增消费品突破400万大关，达到近3年最好水平。

冯宾分析，随着国家恢复和扩大消费政策措施的深入实施，旅游、娱乐业等服务型消费强力带动，居民购物需求加速释放，促进消费品供给增长。

“政策刺激和意愿提升是我国新增消费品增速回升的原因，也意味着，消费需求持续发力是支撑经济增长的重要力量。”浙江大学经济学院金融学系主任朱燕建分析。

“小条码”显现供给活力

商品条码企业用户累计超120万家，连续多年全球领先

“两个工作日就申请到了新产品的条码，非常方便。”近期，北京市海淀区一家企业的矿泉水产品急需申请商品条码以便上市销售，该企业负责人介绍，登录中国物品编码中心（www.gs1cn.org）官网，进入“业务大厅”的“我要申请商品条码”，按照引导申请即可。

编码中心北京分中心收到企业申请后完成初审，再经过编码中心审核通过后，便向企业发放了《中国商品条码系统成员证书》。随后该企业在北京分中心指导下，按照编码规则编制商品代码，并完成新产品信息报备，便可上市销售新产品。

据统计，一季度，平均每个工作日约有400家企业成功办理了商品条码。截至2024年3月底，我国商品条码企业用户累计超过120万家，连续多年居全球领先位置。

目前，消费端活力的提升已经传导到生产端。朱燕建说：“商品条码是由企业申请登记的，是商品真正进入市场的表征。这一统计数据的回升，说明消费市场的回暖在切实带动供给端的生产加工，已经表现出生产端发力的迹象。”

跟踪“小条码”，可以观察不同地区的商品供给情况。从地域分布看，2024年一季度东部、中部、西部、东北地区分别新增消费品338.9万种、35.9万种、27.7万种、10.5万种，其中东部地区占全国总量的82.1%，同比增长8.3%。

冯宾分析，这一趋势展现了东部地区作为我国制造业重要区域，消费品供给韧性显著增强，对全国消费品市场稳定发挥了重要支撑作用。总的来看，我国消费市场在消费需求以及科技赋能驱动下，消费品供给活力愈加充沛，市场总体保持了稳定持续增长的态势。

“小条码”透视行业动向

一季度登记使用商品条码的消费品有27类实现正增长

分析一季度商品条码数据，值得关注的是“视频直播”相关的视听和摄影用品增长迅速，新增5.9万种、同比增长124.4%。较为突出的是录制或数字内容媒体用品增加24235种、摄影器材增加10416种、视听配件增加7761种。

“可以看出，随着视频直播行业的快速发展，有力带动了视听和摄影用品的快速增长。”冯宾认为，这些数据显示出我国网络视听市场的巨大潜力和活力，也预示着相关产业链的蓬勃发展，特别是“视频直播”业务对高清摄像头、专业麦克风等设备的旺盛需求，为视听和摄影用品这一行业注入了新动力。

跟踪“小条码”，可以对亿万商品进行大数据画像，从中透视行业发展动向。从类别增长情况看，一季度登记使用商品条码消费品的41大类中，共有27类实现正增长，增长面达到65.9%。

一季度，新增数量排位前五的分别为服装124.4万种、占比30.1%；食品/饮料和烟草56.4万种、占比13.7%；医疗保健产品45.8万种、占比11.1%；鞋类38.4万种、占比9.3%；美容/个人护理和卫生用品21.5万种、占比5.2%。

朱燕建认为，与居民生活密切相关的服装、食品、医疗、护理等消费品供给水平加速提升，体现了更好地满足人民美好生活的需要。未来，可以引导和鼓励有关领域科技含量较高的生活服务消费，比如智能家装家居、高科技电子产品等，消费升级可以有效带动产业的转型升级。另外，服务业的消费也有较大的潜力，可以通过税收等优惠政策和行业规范政策引导居民加大在商业健康保险、商业养老保险、养老服务、家政服务、素质教育服务等方面的消费。

冯宾说：“商品数据已成为市场消费走向的‘晴雨表’。庞大的商品条码企业用户量和翔实有效的商品基础数据，将为我国产业高质量发展提供动能，为我国新的经济增长点的培育提供助力。下一阶段，随着我国培育壮大数字消费、绿色消费、健康消费等新型消费措施以及《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》等政策效应显现，有望释放居民更大消费潜力，进一步激发市场活力，推动经济社会高质量发展。”

■链接

让商品的物理世界与数字世界有机连接

商品条码具有“源头企业赋码、全供应链各节点全过程使用”特点。商品条码依托其背后信息量庞大的商品数据库及各领域各行业数据，能够准确关联商品方方面面的信息，有效贯穿商品生产、出厂、物流、销售等全过程、各环节，轻松实现商品实物与其数字身份信息的联通，提高产品流通的速度和质量，使全球范围内的经营主体、供应链上下游各方和消费者实实在在受益。

在商场超市里，琳琅满目的商品上都印着条码，消费者只需拿起商品走到收银台或自助机扫码结算，就可以快速买走自己需要的商品。

在物流领域，仓储货运中的箱码、物流码、托盘码等GS1编码标识广泛采用，与智慧供应链信息系统、自动分拣系统配合应用，为物流“全链”可视化奠定了基础。

在电子商务领域，商家开设线上店铺时，通过扫码获取源头产品数据，仅需5秒即可为实物产品创建线上销售信息。开设一家2000款产品的小型店铺，只要1天时间就可完成信息维护，极大地便利了传统零售向电子商务模式的转型升级，为全域电子商务发展提供了强大支持。

在产品质量追溯中，海鲜、肉类、果蔬、乳制品等食品，以及医疗器械等医疗卫生产品，处处可见基于商品条码的追溯码，消费者通过手机扫码即可全面查阅商品的相关信息，产品质量信息尽在掌握。

一件商品从生产端到市场端，从物流运输到仓储管理，从交易结算到售后服务，从节能降碳、环保、循环利用到产品质量追溯、缺陷产品召回、产品质量智慧监管等，每一个环节都在基于商品条码和其背后的商品信息进行识别、关联、交互与反馈，让商品的物理世界与数字世界有机连接，促进商品在国内国际市场快速畅通流动。

（本报记者林丽鹂整理）

《 人民日报 》（ 2024年07月05日 07 版）