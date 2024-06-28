国际癫痫关爱日：癫痫发作时如何急救？

每年的6月28日为“国际癫痫关爱日”。癫痫发作，不分种族、性别、年龄，从刚出生的婴儿到耄耋老人，在人生的任何一个阶段均可发病。癫痫的病因有哪些？发作时如何急救？为此，人民网采访了清华大学第一附属医院神经内科主治医师方筱静。

方筱静介绍，癫痫是一种慢性脑部疾病，以脑部神经元异常放电而致反复和短暂的中枢神经系统功能失常为特征。发病原因复杂多样，包括遗传因素、脑部疾病、全身或系统性疾病等。对于有癫痫潜在病因的人来说，声光刺激、饮酒、过度熬夜、精神高度紧张等都有可能诱发癫痫发作。

“癫痫发作时的表现形式多样，有常见的肢体抽搐、口吐白沫、意识丧失，也有一些不太常见的表现，例如愣神发呆、频繁咀嚼吞咽、原地无目的转圈、不停挥动手臂等动作。”方筱静表示，一旦患者癫痫发作，应立即将其扶稳，帮助其慢慢躺下，防止摔伤。让患者侧卧位，解开患者衣领，使其保持呼吸通畅。大多数患者癫痫发作可以在5分钟内自行恢复，如症状持续时间超过5分钟，须紧急处理，将患者送医。

方筱静强调，在癫痫患者发作时，不要按压、捆绑其身体或往其嘴里塞东西，更不要掐其人中、虎口，这些行为可能会给患者带来二次伤害。

“70%的癫痫可通过口服药物等治疗方式得到有效控制，患者应当及时就医，医生可以帮助患者正确认识自身病情，鼓励患者积极配合治疗，消除患者的恐惧心理。”方筱静建议，癫痫患者在日常生活中，除严格按照医嘱服药外，还应遵循规律健康的生活方式，避免饮酒和熬夜，适当运动，保持心情舒畅。