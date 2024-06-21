善用“比价神器”，让药品零售进入微利时代

“药价通”“药店比价通”“医保价格通”……近日，多地医保局先后密集上线以这些名字命名的医保“药品比价”平台，借助信息化手段来探索和完善定点零售药店药品的价格管理。据报道，此前沈阳市、大连市通过线上方式，对定点零售药店线下价格进行比价的实践，已经获得了国家医保局的认可。多地密集上线医保“比价神器”，释放加强药价治理信号。

近年来，通过医保谈判“灵魂砍价”、取消药品加成等重大医改举措，医保药品价格普遍得到大幅度降低。但降药价也存在盲区和短板。其中，零售药店的医保药品价格比较混乱，同一药品在不同药店的售价相差悬殊。由于一般人很难获得药价信息，导致不少医保药品虽然标价很高，却仍然有销量，部分居民多花了不少药费，却可能浑然不觉。

医保“药品比价”平台将药价悉数“摊在阳光下”，被标高的药价“露出水面”，居民货比三家并“用脚投票”，价低者将获得青睐、价高者将渐失市场。零售药店为了留住消费者，不敢再借信息不对称之机加价，进而形成互相比照降价现象，这让药品零售有望进入微利时代。这类平台的威力不容低估，理当加速推广普及。

但“药品比价”平台只有得到善用，才能产生神奇效果。价格不是唯一竞争力，合理推荐药品、提供全程用药指导、注重不良反应监测等服务更应该被看重。假如居民普遍秉持“唯价格论”的想法消费，更注重服务品质的药店，或许会因服务成本较高而遭逆淘汰。

有一种商业模式叫“低价在明处，高价在暗处”。将一类或几类常见医保药品标价极低，吸引居民到店消费，然后将不常见甚至“独此一家”的药品高价销售，这种销售策略或许会成为一种常见的钻空子手段。“比价神器”只提供医保目录内药品的比价，零售药店还大量销售医保目录外药品，且很多药品的商品名和外包装均十分多样和复杂，完全可以倚仗其相对的或虚假的“独一性”来高价销售。若如此，消费者就会明得小惠、暗吃大亏。

善用“比价神器”的最好方式是不断完善。医保基金是“救命钱”，将“比价神器”首先运用于医保药品是恰当的，但比价的“拼图”不能缺少非医保药品这个极为重要的一块，否则，降低居民整体药品负担的效果有限。

“比价神器”当前的作用让人充满期待，一些附带功能也有待开发。零售药店串换药品、重复大量销售药品、药品出入库做假账等做法，是医保基金监管的一大难点。既然“比价神器”可以准确无误公布药店的医保药品价格，也应该可以准确掌握药品的真实销售数据，这一功能若能得到开发，平台将兼具“比价神器”和“基金监管神器”的双重作用，并通过多种渠道降低居民的药费负担。