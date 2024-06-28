改善生活方式，预防血管钙化（名医讲堂）

血管钙化就是在血管壁上形成了骨骼样物质。正常的血管光滑且富有弹性，钙化后的血管变硬、狭窄、弹性降低，容易导致心肌缺血、左心室肥大和心力衰竭。

研究表明，血管钙化并不是一种独立的疾病，而是动脉粥样硬化、高血压、高血脂和糖尿病等的病理表现。钙化不是短时间内完成的，有许多内在和外在的因素，如激素、细胞因子、酶和蛋白质等，共同参与了这一过程。

人体血管分为3层，从外往里分别是外膜、中膜和内膜。当钙盐不断沉积其上，久而久之就会钙化。内膜钙化的典型特征是长斑块，中膜钙化多发生在老年人和糖尿病患者、尿毒症患者群体。

研究显示，高血压、高血脂、糖尿病、慢性肾病、吸烟和衰老容易导致血管钙化。高血压患者长期血压偏高，对血管是一种不良刺激，血管为了对抗高血压，只好不断钙化变硬。高血脂患者的血液相对黏稠，血液中的杂质更易附着在血管壁形成钙化。糖尿病患者的血管长期浸泡在高血糖血液当中，容易出现小血管硬化。肾病属于代谢性疾病，特别是需要透析的患者，钙磷代谢失常，也会导致多余的钙盐沉积在血管壁上，这种钙化通常比冠脉硬化更严重。烟草中的有害成分会直接损伤血管内膜，影响血脂水平和凝血功能。多项研究表明，颈动脉斑块数量及主动脉钙化风险，在不吸烟者、戒烟者和吸烟者中呈现逐渐增加的趋势。

衰老是不可避免的，也是无法阻止的。老年人血管钙化就像皮肤变老一样，有快有慢，但合并各种危险因素后进展比较迅速。

血管钙化是心脑血管疾病及不良事件的独立预后因素，需要积极干预。不过，血管钙化一般是无法治愈的，重点是做好预防和控制。无论什么时候，都应当积极改善生活习惯，包括戒烟限酒、适量运动、注重低盐低脂低糖饮食、控制体重等。

应避免长时间熬夜，建议多吃富含维生素K的新鲜蔬菜、水果和富含维生素C、维生素E的食物，不盲目服用钙剂。

合理用药对于治疗血管钙化很有帮助。规范使用抗血小板药物可以显著降低缺血性脑血管病的发生率，建议在医生指导下服用阿司匹林、氯吡格雷等予以缓解。他汀类降脂药物能够稳定斑块，显著降低心脑血管事件的发生率和死亡率。积极降压、降糖，对于保护血管也有重要意义。

（作者为北京医院心内科主任医师）

《 人民日报 》（ 2024年06月28日 19 版）