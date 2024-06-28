特殊食品安全监管形势稳中向好

本报北京6月27日电 （记者孔德晨）国家市场监督管理总局日前发布的数据显示，2023年，特殊食品监督抽检全年总体合格率为99.85%，同比上升0.03%，多年保持高位，监管能力和水平不断提升，特殊食品安全监管形势总体稳中向好，消费信心不断提振。

市场监管总局有关负责人介绍，特殊食品注册监管政策措施持续优化，促进产业发展内生动力不断增强，创新发展能力逐步提升。修订发布《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》《特殊医学用途配方食品注册管理办法》等规章，进一步严格注册要求、申报条件、审批程序，鼓励企业研发创新，对罕见病类别、临床急需且尚未批准新类别等特殊医学用途配方食品实施优先审评。印发《网络销售特殊食品安全合规指南》《保健食品标志规范标注指南》，进一步规范网络销售特殊食品行为，严格规范标签标识。

注册改革不断深化，统筹推进特殊食品安全工作高质量发展和高水平安全。保健食品注册备案双轨制改革取得重大突破，开放保健食品新功能申报、规范保健食品功能声称、完善技术评价、扩大保健食品原料目录等工作，有力激发市场新动能，政策引导效应逐步显现，备案产品数量快速增长。全年批准保健食品注册875个，发放保健食品备案凭证3423个，比2022年增长2.5%；截至2023年底，中国已批准保健食品注册1.21万件、发放保健食品备案凭证1.62万件。特殊医学用途配方食品发展态势持续向好，2023年共批准产品注册70个，年度注册数量创新高。截至2023年底，婴幼儿配方乳粉新国标注册攻坚任务高质量完成，共批准134家企业按新国标注册婴幼儿配方乳粉产品配方1028个，市场供应平稳。在守牢特殊食品安全的基础上，强化科技创新、技术革新、产品更新引领，不断夯实特殊食品产业高质量发展基础。

落实“四个最严”要求，防范化解特殊食品全过程风险。日常监督检查力度不断加大，“全覆盖”体系检查常态化机制持续完善，精准聚焦群众关心关切开展专项行动，切实保障特殊食品安全。2023年，各地共检查特殊食品生产经营企业209.2万户次，发现问题16.9万个；完成525家保健食品生产企业体系检查，完成全国111家婴幼儿配方乳粉生产企业、33家特殊医学用途配方食品生产企业的全覆盖体系检查。