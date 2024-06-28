本报北京6月27日电 （记者邱海峰）26日，北京外国语大学丝绸之路研究院课题组发布的《外国旅客在华支付体验实证研究报告》（以下简称报告）显示，随着一系列便利化措施加快落地，外国旅客在华支付体验持续改善，98.18%的受访外国旅客表示会向他人推荐中国作为旅游目的地。

此次报告基于北外丝绸之路研究院课题组对来自103个国家和地区的外国旅客的问卷调研，其中43.98%的受访者来自欧洲，18.91%来自亚洲，15.27%来自北美洲。从出行方式看，家庭游和与朋友结伴出行是受访外国旅客来华的主要方式，其中家庭游占比33.67%，与朋友结伴出行占24.89%，此外工作行和个人游也是常见方式。

报告显示，在支付方式方面，至少使用一种移动支付方式的外国旅客占比84.79%，只使用银行卡或者现金的外国旅客占15.21%；第一次来华的外国旅客使用移动支付的比例为 80.25%，此前有来华经历的受访者使用移动支付的比例达到90.58%；受访外国旅客使用移动支付的场景包括购物、餐饮、交通、景点购票等多个方面；关于了解在华移动支付的渠道，62.26%的受访者表示是通过朋友推荐；受访外国旅客中，大部分认为在华支付体验相较过往经历有改善。

北外丝绸之路研究院课题组负责人吴浩表示，通过调研数据可以发现，移动支付在受访外国旅客中普及率较高，外国旅客对于在华出行及支付体验的评价不断提升，应继续巩固既有政策成效，进一步优化外国旅客入境配套流程，完善外国旅客在华支付便利性举措，让外国旅客在华旅游更便捷。