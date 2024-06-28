人人都该上一次“医学院”（健康书橱）

看过《西游记》的人都知道，在西天取经的路上，唐僧经常会被妖怪抓走。大多数情况下，他的徒弟们都不知道那个妖怪有什么法力、是什么来头。但是，只要唐僧不死，孙悟空总有办法把他救回来；就算孙悟空救不了，还可以向观世音求助；实在不行，还有如来。总之，只要唐僧活着，就有办法。

同样的道理，在医学上，先保证患者活着，就有希望，这就是“唐僧法则”。在《薄世宁医学通识讲义》一书中，这被认为是急诊医生做决策时的第一法则，医生永远都不可能等掌握了疾病的全部信息后再开始诊断和治疗，因此第一要务就是先保住患者生命，把紧急事件转化为常规事件，为患者争取更多时间。当患者相对稳定后，该找致病原因了，就要用到“第一张骨牌法则”，也就是找到最关键的原发病因。但是，从一堆倒下的骨牌中如何找到第一张骨牌呢？这时，第三条法则“马蹄声法则”就派上用场了——医学院的老师经常会告诉学生一句话：如果你听到马蹄声，先想马，不要猜斑马。因为马常见，而斑马不常见，所以“马蹄声法则”说的其实是概率问题。医生决策时要优先考虑到大概率的常见病、多发病，根据概率大小，逐一排查，最后才考虑罕见病。

按照上述三个法则，医生是不是就能完全避免医学的不确定性、快速做出正确决策了呢？

不是。薄世宁在书中解释，面对巨大的不确定性和时间的紧迫性，即使遵守了上述三个法则，在快速决策的过程中，主观经验还是会带来一定的偏差。这个时候，还需要最后一个法则——“高尔夫法则”。也就是说，医生要像打高尔夫那样，不断调整、校正最初的决策，从而减少偏差。

以上就是急诊医生做决策的“四法则”，出自《薄世宁医学通识讲义》。这四个法则环环相扣，再辅以鲜活的案例，被作者在书中阐述得异常精彩。

薄世宁是北京大学第三医院危重医学科（ICU）的主任医师。ICU是医院里治疗病情最危重患者的地方，也是距离死亡最近的地方。在临床一线摸爬滚打20多年来，他每天的工作，就是救命。

经历的生离死别多了，薄世宁开始思考如何才能从整体上提高人们应对病痛的能力。他在这本书的自序里说：“毕竟医生能救的人有限，真正等病重了再到医院，再高明的医生也会感到棘手。如果每个人对医学能有一个全面的了解，都能掌握一些基础的医学知识，上一次‘简明医学院’，那么在疾病面前，我们就不会那么无助。”

于是，有了这本《薄世宁医学通识讲义》，书的副标题就是“一生需要上一次医学院”。作者希望通过这本书普及医学常识、探讨医学的本质与生命的意义，让更多普通人跨越与医生之间的认知鸿沟。

乍看书名，像极了医学专业的教科书，多少有点让人望而生畏；再看目录，“医学的性格：倔强的老头”“医患关系的实质：联盟”“临床治疗指南：是地板，而不是天花板”“癌症：时间的老朋友”……从医学的基础共识、疾病的缘起，到医疗活动的实质、医学演化的里程碑，一个个话题引人入胜，作者用简洁明了的语言，把医学的奥秘阐述得“显”而不“浅”，一口气读下来不会觉得费劲。更重要的是，这本书刷新了人们对于健康、疾病、医学、生命的认知。

人在一生中，免不了要生病。我们几乎是下意识地把疾病和健康对立起来，认为两者水火不容。这个观念不仅大部分人认同，甚至世界卫生组织给健康下的定义也是这么说的：健康不仅是没有疾病、不虚弱，而且是身体、心理和社会适应能力三个方面都处于良好状态。

然而，薄世宁并不这么认为。在书中，他以人的血管为例，揭示了健康和疾病可以共存的事实——随着年龄增长，人的血管开始逐渐老化，一个人到了成年，血管壁上开始出现斑块，血管会慢慢变硬、变窄，但程度很轻，这个时候人是健康的吗？肯定是，那算是生病吗？也算，血管壁上出现斑块，当然是病，这就是一种健康和疾病共存的状态。薄世宁在书中写道：“如果健康是‘没病’，那这个世界就不存在健康的人了。没有疾病的绝对健康，是一种永远都不可能实现的理想状态。”

原来，所有的医疗行为只起到支持的作用，最终彻底治愈疾病的，还是人的自我修复能力，医疗的本质是支持生命自我修复；原来，疾病是生命的常态，人类的进化还不能做到尽善尽美，就注定了疾病会与人终生相伴；原来，“病”和“症”不是一回事，病是人体出问题了，但是症状是在提醒、保护我们；原来，慢性疾病不是突然发生的，而是突然发现的；原来，癌症是长寿者必须付出的代价，它就像时间的老朋友，人越是高寿，它登门造访的概率越高……就像丛斌院士在这本书的推荐序里所说：“（该书）从现象到本质，从科普到认知，读者不仅可以掌握大量有现实意义的知识点，同时还可以从观念和认知上提升自我。”

是啊，人人都该上一次“医学院”，当我们掌握了一定的医学知识，了解了医学的智慧，不仅能更好地守护自己和家人的健康，还能把医学的智慧应用到生活中的方方面面，何乐而不为呢？