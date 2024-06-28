谨防“房贷置换”陷阱

每当存量房贷与新发放的消费贷款、个人经营性贷款的利差扩大，“房贷置换”“转贷降息”陷阱就会卷土重来。据媒体报道，近期又有不法中介盯上了这块肥肉，诱骗借款人用消费贷款、个人经营性贷款置换存量房贷，声称能“帮助”借款人省下一大笔利息。

“房贷置换”看似能省钱，实则是陷阱。目前，消费贷款的平均利率为3.5%左右，今年“618”期间，个别银行的消费贷利率甚至已低至“2”字头水平，而存量房贷利率普遍在4%以上，二者存在较为明显的利差。乍一看，“房贷置换”看似能省钱，但细究其中的操作细节不难发现，此类做法不仅会因小失大，还暗藏诸多违法违规风险。

综合费用高昂，算总账得不偿失。这是因为不法中介需要先拿一笔钱替借款人还清房贷，等新申请的消费贷、个人经营性贷款批下来后，借款人再拿这笔钱还给中介机构，也就是需要“过个桥”。但是，过桥资金并不是免费的午餐，且通常按日计息，费用十分高昂。此外，不法中介还会收取名目繁多的各类服务费，如果把过桥资金利息和服务费相加，总费用早已超过省下的钱，借款人得不偿失。

涉嫌违法违规，踩踏红线不自知。房贷置换的违法违规风险主要有两点。一是骗贷。根据规定，申请个人经营性贷款的前提是要拥有实际经营的公司。然而，不少转贷者的“公司”是不法中介通过伪造证件、流水等手段包装出来的。二是违规挪用贷款。根据合同约定，消费贷要用于具体消费用途，经营贷要用于公司经营，但转贷者却把贷款挪作他用，这明显违反了贷款用途约定，银行若发现此事，转贷者不仅要承担违约责任，自身的征信记录也将受损。

个人信息被窃，后续隐患层出不穷。一旦开始置换房贷，转贷者就不得不委托中介机构代办业务，还要把自己的个人信息以及个人证件的原件、复印件交给不法中介，如个人身份信息、账户信息、家庭成员信息、财产信息等。一旦不法中介后续出售、冒用这些信息开展非法牟利活动，转贷者就会在不知不觉中背上一笔又一笔债务，留下诸多隐患和麻烦。

节省利息支出，购房者要通过合法合规的途径。一方面，今年2月20日，5年期以上LPR（贷款市场报价利率）大幅下调25个基点至3.95%，等到房贷重新定价日，借款人的存量房贷也会相应下调。另一方面，借款人可与贷款银行协商，改变还款方式，例如从等额本息改为等额本金，虽然月供暂时增加，但利息总额会有所减少。

金融管理部门应加大排查力度，金融机构也要定期自查，把好审核关口，做好资金流向的监测工作，避免贷款被违规挪用，切实降低风险隐患。