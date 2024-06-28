暑期将举办约3.7万场次文旅消费活动

在27日文化和旅游部举行的新闻发布会上，文化和旅游部产业发展司副司长傅瀚霄介绍，围绕即将到来的暑期旅游旺季，文旅部将于7月中旬在内蒙古自治区鄂尔多斯市举办2024年全国暑期文化和旅游消费季主场活动，并发布面向全国范围的惠民活动、优质产品。国家体育总局将发布“跟着赛事去旅行”暑期赛事目录，有关支持单位将发布“避暑消夏好去处”“跟着演出去旅行”“寻味美食去旅行”暑期旅游线上专区及惠民措施。

各地将举办暑期系列消费促进活动，于7月至8月推出一系列特色文旅活动、新型消费场景及惠民措施，丰富群众暑期文旅生活。据初步统计，各地将在暑期举办超4000项约3.7万场次文旅消费活动，推出发放消费券、票价优惠、消费满减、折扣套餐等惠民措施，多地还针对中高考生和大学生推出景区免票和优惠政策，针对夜游、避暑游、研学游、亲子游等推出文旅礼包。

文旅部将整合各方资源，加大消费惠民力度。落实2024年“百城百区”文化和旅游消费行动计划，围绕丰富消费惠民措施、开展消费促进活动、提高产品供给能力、提升消费便捷程度、促进区域消费联动、加强宣传推广力度等六个方面，推动将各机构营销经费、优质资源向文化和旅游领域倾斜支持，推出消费补贴、消费满减、票价优惠、积分奖励兑换等措施。