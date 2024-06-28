商旅文联动 打造智慧商圈

漫步泉城路商圈，泉水叮咚，湖光倒影，商场、特色小吃店、手工艺商铺鳞次栉比……

泉城路，作为山东济南的“金街”，从明清时期起，就是济南的商业中心。随着岁月变迁，泉城路的商业业态几经更迭，自2002年扩建以来，经过20多年的发展，形成了如今占地约2.1平方公里的泉城核心商圈。

传统与现代在这里交融

“烟波与客同樽酒，风月全家上采舟。莫问台前花远近，试看何似武陵游。”北宋文学家曾巩任齐州（今济南）知州时所作的《百花台》流传至今，诗中所描绘的正是百花洲历史文化街区的旧时盛况。时光流转，文化留存，通过商品、店铺、街道，具有鲜明地域特色的文化遗存在此“绽放”，将文化自信厚植于这片古老而又现代的土地上。

从掐丝珐琅、木版年画、手工团扇，到手工串珠、香囊、创意沙瓶，在山东手造展示体验中心，感受手工制作的魅力；在“老牌网红”芙蓉街，于热闹的商贩叫卖声中边走边吃边看，体味人流熙攘的市井气息；在泉城里XiNCC商业综合体，感受齐鲁第一裸眼3D大屏的震撼，通过夜购、夜食、夜娱、夜游等多元玩法，体验24小时不间断的优质服务和璀璨灯火间的泉城夜魅力……

如今的泉城路，一个个商业地标如雨后春笋般涌现，成为济南最负盛名的商业街区——覆盖老中青少幼各年龄段、高中低各消费层次、商旅文各维度，总建筑面积达170万平方米，累计入驻各类商家5000余户。传统与现代在这里交融，泉城路已成为济南打造国际消费中心城市的重要承载地。

日前，一组以“钟情你”为主题的限定装置亮相恒隆广场中街北广场，受到游客青睐，少年孩童在此嬉戏打闹，年轻情侣在心形装置前打卡拍照。不断推陈出新的活动激发了消费活力，数据显示，今年端午假期，泉城路商圈客流量超40万人次，营业总额近7000万元。

“泉城路有很大发展潜力，这里各种形态的商业、娱乐设施丰富多元，商业设施连片、周边景点密布，通过改造老项目、增加新业态，让街区和城市更时尚，有利于打造商圈新名片。”山东财经大学区域经济研究院院长董彦岭说。

“智慧化”成为创新求变的重要方向

更沉浸、更深入、更融合，顺应消费者和年轻人的心之所向，正是泉城路转型蝶变的关键所在。其中，“智慧化”成为泉城路创新求变的重要方向。

智慧停车、智慧消防、智慧公安、智慧应急等管理系统实现全覆盖；智能导视牌、多功能综合杆等公共服务设施布局更加合理……近年来，历下区持续开展新型基础设施和智能公共设施建设，充分利用重要节庆及消费热点时段，营造既有流量又有质量的消费新场景，推动泉城路商圈逐步实现从数字化到智能化再到智慧化的高质量发展。2023年1月，泉城路商圈获评首批全国示范智慧商圈。

“以前，在寸土寸金的泉城路商圈，最难的事就是停车。自从开通了智慧停车系统，哪里有停车位，剩余多少个停车位，这些信息都一目了然，很方便。”市民刘宇杰说。

在济南古城保护和发展中心的泉城路智慧大数据平台上，能清楚看到商圈当前的客流情况，以及商圈内各商场超市的消费运行情况，宛如一个智慧大脑。

“这一平台整合了视频监控、语音对话、智慧调度、3D实景等内容，可以实现商圈管理的基础数据展示、专题场景监测和处置协同调度等多种功能。”济南古城保护和发展中心副主任陈学东介绍，一个智能应用多元、传统与现代交融、商旅文联动的智慧商圈正在加速形成。

智慧商圈和智慧商店相辅相成，互融共生。泉城路商圈在推进智慧化建设的同时，多措并举鼓励商家实施智慧商店建设，联合商圈内综合体和商家企业，搭建起种类多样的智慧设施，实现停车引导、人机交互、自助结算、能耗监测等多种功能，推动实体商业创新转型，促进消费持续向好。

“接下来，我们将继续按照‘一个平台、多口接入、服务四方’的要求，创新推进机制，把泉城路智慧商圈品牌做实、把智能化服务做优、把数字化治理做强，繁荣消费市场，激发消费活力，打造全国智慧商圈示范。”陈学东说。

（本报记者 赵秋丽 冯帆）