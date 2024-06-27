海信医疗与天津滨海新区、天津御锦签署三方战略合作协议

6月26日，2024年夏季达沃斯论坛活动期间，海信医疗设备有限公司（以下简称“海信医疗”）与天津滨海新区、天津御锦人工智能医疗科技有限公司（以下简称“天津御锦”）正式签署战略合作协议，三方将围绕智能医学装备技术研发中心建设、AI诊断技术研发及场景化应用等深化合作，携手打造产业创新策源地、生物医药产业高地。

医疗板块是海信重点打造的业务板块。海信医疗与天津御锦双方正在着手筹建智能医学装备技术研发创新中心，致力于消化内镜智能屏幕一体机、智能内窥镜、智能超声以及微创外科技术等多项医学影像设备的研发。

天津滨海新区相关负责人介绍，为加速智能医学装备技术创新研究中心落地，天津将从政策方面予以大力支持，并将推动海信医疗和天津御锦双方就消化AI诊断方面深化合作，推动海信重点布局的医学显示AI屏、内窥镜、超声等产品研发，开放应用场景，共同打造智能医学装备高水平科创平台，实现互惠共赢。

“海信医疗持续深耕超声诊疗和微创外科两大方向，聚焦彩超设备、医用显示设备、智慧手术部等产品及解决方案，助力国产医疗设备跨越发展，公司产品及解决方案已应用于全球20多个国家。”海信医疗负责人表示。