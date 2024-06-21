国家卫健委：我国县域医疗能力得到很大提升

本报北京电 （申奇）国家卫健委日前举行新闻发布会，介绍进一步健全机制，持续推动城市医疗资源向县级医院和城乡基层下沉有关情况。会上，国家卫健委医政司副司长李大川介绍，2023年，全国2062家县医院参加了县医院能力评估，覆盖全国98.6%的县域，其中有1894家县医院达到了二级以上医院服务能力，县域医疗能力得到很大提升。

李大川介绍，近年来，国家卫健委会同中央组织部开展医疗人才“组团式”帮扶国家乡村振兴重点帮扶县的工作，通过“以市担责、以院包院”，采取“师傅带徒弟、团队带团队”的方式，帮助受帮扶医院培养综合管理和专业技术人才。目前，已有148家国家乡村振兴重点帮扶县医院达到二级以上医院服务能力，其中67家医院达到三级医院服务能力。

李大川说，国家卫健委持续开展三级医院对口帮扶工作，组织全国1173家三级医院对口帮扶940个县的1496家县级医院，帮助县医院培养专业骨干、填补技术空白。目前85%的对口帮扶县医院达到二级以上医院服务能力，其中44%的医院达到三级医院服务能力。

据介绍，自2005年起，国家卫健委组织实施万名医师支援农村卫生工程，累计派驻超过8万名三级医院医务人员在县医院支持工作。自2011年起，国家卫健委组织国家医疗队开展巡回医疗，累计已经派出170支国家医疗队、超过1000名医务人员，以县乡为重点，开展疾病诊疗、健康宣教、人员培训等巡回医疗工作，把优质医疗服务直接送到患者身边。