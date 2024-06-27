一口杨梅一口蛋白质？杨梅应该这么吃

又是一年杨梅季，酸甜适宜、汁水丰富的杨梅实在让人难以抗拒。如何才能选到饱满多汁的杨梅？筋膜枪能振出杨梅里的虫子吗？如何将这口鲜甜保存更久？

人民优选来了——

本期指导专家：浙江大学生物系统工程与食品科学学院教授李莉。