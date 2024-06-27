直播预告：探秘肥厚型心肌病

近年来，随着我国国民健康意识的提升，公众对心血管疾病，特别是心脏疾病的认知逐步提升。但有一种严重威胁患者健康的心血管疾病你，罹患该疾病的患者病情会进行性加重，心衰、猝死等风险随之增加，长期以来缺乏特异性的治疗手段。它的名字叫做“肥厚型心肌病”。

2024年6月29日19:00，北京协和医院国际医疗部主任田庄将做客“人民好医生”直播间，就肥厚型心肌病的疾病情况、诊疗痛点、规范治疗以及创新治疗进展等相关科普知识进行交流分享，欢迎届时收看。

嘉宾简介

田庄，北京协和医院国际医疗部主任，主任医师，博士研究生导师，中华医学会心血管病学分会心衰学组委员，中华医学会罕见病学分会委员，中华医学会临床药学分会委员，北京医学会临床药学分会副主任委员，中国医师协会心血管内科医师分会心血管精准医学与罕见病学组副组长，主持十四五国家重点研发计划、科技部雄安新区科技创新专项任务、北京自然科学基金。

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