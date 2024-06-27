“情绪阳光行动——心会跟AI一起走”行业研讨会及公益项目启动仪式举行

6月26日，由中国健康促进与教育协会指导，英特尔携手11家产业、学界伙伴共同举办的“情绪阳光行动——心会跟AI一起走”行业研讨会及公益项目启动仪式在京举行。

本次活动汇聚多方力量，共同聚焦社会心理健康整体水平提升，通过专家分享和圆桌交流共话由科技助力的心理健康辅助方法，展示AI技术在心理健康领域的探索与应用，并动员更多力量参与其中，造福更多人。

清华大学心理与认知科学系教授、中国国际心理学大会执行主席彭凯平表示，人工智能和数字技术将帮助我们提升心灵的力量，更重要的是能够把我们人类的积极天性挖掘出来。数字技术的不断发展和完善，让人们活得更加健康、快乐、幸福。

圆桌交流环节，北京安定医院副院长王京、英特尔中国市场部总经理吕冬等嘉宾围绕“AI+心理——人工智能如何助力全社会心理健康水平提升”话题各抒己见，从科研、临床等不同角度阐述了AI在心理健康领域的潜力和价值，并呼吁各方通过AI推动更多跨学科的诊断、疗愈方式，结合神经科学、生物学等领域的新突破，打造更多瞄准实际需求的解决方案，为人类的心理健康保驾护航。

圆桌交流。（受访者供图）

活动上，“情绪阳光行动”公益行动正式联合发布。该公益行动是由中国健康促进与教育协会为指导单位，由英特尔公司及时尚集团联合发起的心理健康促进公益项目。

活动现场，英特尔等单位联袂打造“英特尔心灵SPA快闪空间”亮相。活动主空间设立情绪乐诊、谈心机器人、心境画廊、触感乐园、呼吸天地等项目。进入空间，首先由数字人带来“情绪乐诊”体验，在搭载英特尔酷睿Ultra处理器的PC支持下，由大模型驱动的数字人将实时响应互动，并在15分钟内生成专属“乐诊报告”。“谈心数字人”则用AI能力展现了心理健康对于陪伴的关注，体验者可通过文字或语音方式向数字人倾吐心声，它将仔细地为体验者分析困扰和烦恼，给予体验者真挚的趣味开解与引导。身处心境画廊，体验者的表情将会被精准识别，生成表情浓度，借助生成式AI将表情浓度转译为艺术元素，如色彩、音乐等。

“AI深度融入心理健康领域是新的机遇，也是新的挑战。未来我们将继续秉持科技向善贡献其中，联手伙伴共同推动AI在心理健康中的应用，为全社会心理健康水平提升带来推动力，让更多人感受到科技带来的温暖与关怀。”英特尔相关负责人表示。